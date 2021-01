Konzertfabrik Z7: reflektiert das vergangene Jahr und schaut positiv in die Zukunft

Das Coronajahr 2020, das uns allen vieles abverlangt hat, ist Geschichte. Jeder hat das vergangene Jahr etwas anders erlebt, der eine war mehr, der andere weniger von den ganzen Corona-bedingten Einschränkungen, Verboten und Maßnahmen betroffen, doch Fakt ist, die gesamte Event- und Veranstaltungsbranche kroch auf dem Zahnfleisch und bangte um ihre Existenz und wir alle haben die gemeinsamen Veranstaltungen, Konzerte und Festivals vermisst. Nun schreiben wir das Jahr 2021, es gibt einen Impfstoff, die Uhren stehen auf null und die Hoffnung ist groß. Zwar ist klar, dass wir nicht von jetzt auf gleich zur Normalität zurückkehren können, doch eine ganze Branche, nein, die ganze Welt schaut erwartungsvoll und positiv in die Zukunft.

Auch die Konzertfabrik Z7, die Kult-Konzert-Location in der Schweiz, blickt zurück, reflektiert das vergangene Jahr und hofft auf viele gemeinsame Konzerte in 2021.

„Der Jahreswechsel ist immer wieder eine Gelegenheit zu Reflektieren und sich Gutes fürs neue Jahr vorzunehmen. Dieses Jahr war kein einfaches Jahr. Es brachte für viele noch nie da gewesene Ängste und auch Verluste mit sich.

Das Jahr 2020 hatte aber auch Gutes. Viele hatten mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit in der Natur und vielleicht auch die Gelegenheit für etwas Neues oder etwas neu zu lernen. Und wenn uns dieses Jahr etwas gelernt hat, dann wieder etwas mehr zu schätzen, was wir haben, sowie Rücksicht und Hilfsbereitschaft für unsere Mitmenschen.

Für uns ist die Stille im Z7 kaum auszuhalten… wir hoffen, dass wir im neuen Jahr für euch die Türen wieder öffnen dürfen und wir möglichst viele Konzerte mit euch zusammen erleben werden!

Wir wünschen euch einen guten Rutsch und fürs neue Jahr Gesundheit, Freude und natürlich viele schöne Konzerterlebnisse 😀

Bleibt gesund, lieb und optimistisch!

Euer Z7 Team ❤️„

Aktuell sind 61 Konzerte für 2021 in Pratteln bestätigt, Tendenz steigend. Welche davon letztendlich wirklich durchgeführt werden können, wird sich zeigen, doch je weiter das Jahr voranschreitet, desto größer wird wohl die Chance, dass es endlich wieder laut wird.

Folgende Gigs stehen momentan noch im Eventkalender des Z7:

Januar 2021:

14.01. Air-Change, Sevi, Hardline

23.01. Allison, Shakra

Februar 2021:

13.02. Birth Control & Special Guest

19.02. Lordi & Special Guest



27.02. Serum 114 & Special Guest

28.02. Stiller Has

März 2021:

17.03. Structural, Beneath My Sins, As I May, Semblant

20.03. Letz-Zep

28.03. Scarlet Aura, Freedom Call, Primal Fear

April 2021:

01.04. Dartagnan, Schandmaul

13.04. Wind Rose, Brothers Of Metal, Orden Ogan

14.04. Soen & Special Guest

15.04. Axel Rudi Pell & Special Guest

16.04. Rome, Naglfar, Primordial

17.04. Help! – A Beatles Tribute

22.04. Thundermother & Special Guest



23.04. Kunz & Special Guest

25.04. Matt Young, Pendragon

29.04. The O’Reillys And The Paddyhats, Megaherz, Hämatom

Mai 2021:

07.05. The Wild!, Takida

16.05. Noctem, October Tide

29.05. Lacrimas Profundere, Mono Inc.

Juni 2021:

06.06. Saga & Special Guest (Z7 Summer Nights Open Air)



08.06. Saga & Special Guest (im Bierhübeli, Bern)

Juli 2021:

01.07. Alan Parsons Live Project (Augusta Raurica Open Air)

02.07. The Moorings, Skáld, In Extremo (Augusta Raurica Open Air)

03.07. Fabe Vega, Annie Goodchild, Bryan Ferry (Augusta Raurica Open Air)

04.07. Bleu Roi, Archive (Augusta Raurica Open Air)

06.07. Amon Amarth & Special Guest (Z7 Summer Nights Indoor)



14.07. Melissa Etheridge & Special Guest (Z7 Summer Nights Indoor)

21.07. Tom Freund, The Two, Ben Harper & The Innocent Criminals (Z7 Summer Nights Open Air)

24.07. America & Special Guest (Z7 Summer Nights Open Air)

August 2021:

18.08. Combichrist & Special Guest

September 2021:

18.09. Mad Max, Axel Rudi Pell & Special Guest

20.09. Blind Guardian & Special Guest

24.09. Live/Wire – Tribute To AC/DC

25.09. Live/Wire – Tribute To AC/DC

Oktober 2021:

09.10. Dartagnan & Special Guest

13.10. Twilight Force & Special Guest

14.10. Fiddlers Green & Special Guest

17.10. The Pineapple Thief & Special Guest

20.10. Vega, Magnum

21.10. Ochmoneks, Unantastbar

24.10. Arena

25.10. Deaf Rat, Reach, H.E.A.T.



29.10. Vandenberg & Special Guest

31.10. Chris Thompson & Special Guest

November 2021:

03.11. Michael Schenker

05.11. Sarah Lesch & Special Guest

10.11. Catalyst Crime, Temperance, Leaves` Eyes



11.11. Emil Bulls & Special Guest

14.11. John Lee`s Barclay James Harvest

15.11. Doro & Special Guest

16.11. Dead Lord, Lucifer

19.11. Henrik Freischlader Band

Dezember 2021:

03.12. Crowbar, Sacred Reich, Sepultura



07.12. Beast In Black & Special Guest

11.12. Clawfinger & Special Guest

18.12. Omnium Gatherum, Insomnium

Für eventuelle Änderungen behaltet hier die Website der Konzertfabrik Z7 im Auge.