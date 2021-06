Z7 Wild Dayz 2022: 10 weitere Bands bestätigt

Für das im Juni 2022 geplante Rock und Metal Festival im Prattelner Z7 den Z7 Wild Days 2022 hat der Veranstalter mit folgendem Statement gleich 10 neue Bands bekannt gegeben. Die Bands sind wie folgt aufgelistet:

„Für das neues Rock & Metal Festival können wir zehn weitere Acts verkünden. Auf zwei Bühnen auf dem Gelände des Z7 in Pratteln werden vom 17. bis 19. Juni 2022 etablierte Bands sowie aufregende Newcomer für ein wildes Sommerfest sorgen. Wir freuen uns sehr, die ersten Namen für den Sonntag bekanntgeben zu dürfen, das Line-Up besticht durch ein reichlich durchmischtes Metalcore-Hardcore-Punk Programm. Der große Headliner bleibt vorerst ein Geheimnis, dafür sind mit Anti-Flag und August Burns Red bereits zwei festivalerprobte Stimmungsgaranten für das Headliner Package am Start. Dazu gesellen sich mit Being As An Ocean, Silverstein, Modern Life Is War weitere bekannte Namen und mit Caskets sowie Loathe zwei spannende Neulinge aus der britischen Core-Szene. Nachdem das Freitagsprogramm mit Epica als Headliner bereits komplett feststeht, wird das Programm am Samstag mit Headliner Amorphis durch drei weitere Acts ergänzt: Wir freuen uns auf Orbit Culture, Dust In Mind und Vexed. Letztere Band wird mit ihrem Debütalbum Culling Culture ihre erste CH Show bei uns antreten und zeigen, weshalb sie von Kritikern mit jeder Menge Vorschusslorbeeren bedacht werden. Weitere Ankündigungen zu den Z7 Wild Dayz 2022 folgen demnächst!

Dieses Wochenende hätte eigentlich das brandneue Z7 Wild Dayz Festival stattgefunden, wenn uns die Pandemie nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Umso glücklicher sind wir, dass diese 3-Tages-Sause im Juni 2022 mit euch allen nachgeholt wird. Und damit ihr euch nicht zweimal überlegen müsst, ob ihr dabei sein wollt, wenn Epica, Amorphis, Anti–flag, August Burns Red und viele, viele weitere Bands uns die „Riffs der Zukunft“ um die Ohren hauen, haben wir nur dieses Wochenende ein kleines Schmankerl für euch:

Wer vom 18. bis zum 20. Juni 2021 Tickets für die Z7 Wild Dayz kauft, dem legen wir noch Getränke-Bons dazu, die ihr dann im Z7 an der Bar gegen feine, kühle Getränke eintauschen könnt.

Bei einem 1-Tagespass gibt es Getränkebons im Wert von CHF 10.-

Bei einem 3-Tagespass gibt es Getränkebons im Wert von CHF 20.-

An alle die bereits jetzt schon ein Ticket für das Festival gekauft haben: Als Dank für euer frühes Engagement, bekommt natürlich auch ihr Getränke-Bons, die ihr dann an der Abendkasse abholen könnt!

In diesem Sinne, man sieht sich (spätestens) an den Z7 Wild Dayz„