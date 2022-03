Riffs Against War: Benefiz Festival für die Ukraine

Die Bilder in den Medien zeigen die große Tragödie des Krieges in der Ukraine und auch den Betreibern der Konzertfabrik Z7 in Pratteln zerreißt es das Herz. Deshalb ist das Z7 nicht untätig geblieben und hat innert bloß 72 Stunden ein Benefiz-Festival mit einer Spendenaktion für die Ukraine auf die Beine gestellt. Unter dem Banner Riffs Against War wird schon am 12. und 13. März eine feine Auswahl an Schweizer Rock- und Metalbands gegen den Krieg aufspielen. Z7-Gründer Norbert Mandel dazu: «Ja, das ist alles sehr kurzfristig, aber die Hilfe muss dann ankommen, wenn sie auch benötigt wird».

Die gesamten Einnahmen aus Ticketing und Gastronomie (jedes Bier zählt) werden vollumfänglich an die Caritas Schweiz zugunsten der Ukraine gespendet. Alle auftretenden Künstler verzichten komplett auf eine Gage und auch das gesamte Z7 Personal arbeitet ehrenamtlich.

Norbert Mandel weiter: «Ja schon klar, der Kontrast könnte nicht größer sein. Dort herrscht Krieg und wir laden hier zum 2-Tages-Festival mit einer feinen Auswahl an Schweizer Rock und Metal-Acts. Wir sind halt eben Kulturschaffende und keine Politiker. Aber wenn wir alle – und damit bist auch DU gemeint – im Z7 zusammenkommen, um gegen das große Unrecht einzustehen (und ja, auch Spaß haben dabei), so können wir gemeinsam etwas bewirken! Lasst uns am 12. und 13. März auf das gute Gefühl anstoßen, das Richtige zu tun!»

Line-Up Samstag:

Fun Halen

Soulline

Dirty Sound Magnet

Dead Shaman

The Universe By Ear

Simia Sapiens

Stepfather Fred

Ophelia’s Eye

The Hunt

Ruined

Line-Up Sonntag:

Zeal & Ardor

Illumishade

Sickret

Irony Of Fate

Dead Venus

Inner Core

Anger Mgmt.

Exess

Du bist am 12. & 13. März 2022 leider verhindert und kannst nicht ins Z7 kommen? Du findest die Idee hinter Riffs Against War aber unterstützungswürdig und möchtest „aus der Ferne“ spenden? Das kannst du über den untenstehenden QR-Code tun. Das gesamte Z7-Team bedankt sich vielmals für deine Unterstützung!

Am Montag, 14.03.2022 werden wir natürlich über unsere Kanäle kommunizieren, wie viele Spendengelder mit dieser Aktion zusammengekommen sind.