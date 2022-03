Andi The Wicked – Sexually Transmitted Mojo

Artist: Andi The Wicked

Herkunft: Deutschland

Album: Sexually Transmitted Mojo

Genre: Instrumental Metal

Spiellänge: 47:15 Minuten

Release: 11.03.2022

Label: ACFM Records

Link: https://www.facebook.com/andithewicked

Bandmitglieder:

Gitarre – Andi Dötsch

Schlagzeug (Recording) – Jan Hinz

Tracklist:

Staccato Mayhem Just A Tale Sexually Transmitted Mojo The Wicked Interlude Four Chapters The Classical Part Act II Heavy Blues Too Dumb To Quit Drunk And Dirty Guitar Solo

Am 11.03.2022 erscheint das zweite Soloalbum mit dem Titel Sexually Transmitted Mojo von Andi The Wicked bei ACFM Records, welches als CD erhältlich sein wird. Jetzt werden sich einige Nichtkenner der Koblenzer Metalszene fragen: Who The Fuck Is Andi The Wicked? Meine Antwort: I’m living next door to Andi. Nicht gerade Tür an Tür mit Andi, aber doch recht nahe.

Hinter Andi The Wicked steckt Andreas Dötsch, ein zumindest im Koblenzer Underground bekannter Musiker, unter anderem durch sein Mitwirken bei Steelpreacher, oder auch The Wicked Chambers und Wolfen, bei denen er auch schon die Saiten bearbeitet hat. Sexually Transmitted Mojo ist nach Freak On Frets das zweite Gitarren-Solo-Album von Andi The Wicked.

Dieses ist dann auch noch recht geil geworden und auch hier zitiere ich, wie zuletzt beim Soloalbum von Gus G., den allmächtigen Meisters Frank Zappa (RIP):„Shut Up And Play Yer Guitar.“ Andi The Wicked zeigt auf dem Album, dass er nicht nur sein Handwerk versteht, sondern dies auch noch sehr professionell an seiner Saitenaxt umsetzen kann.

Neun Tracks sind es, die den Hörer auf Sexually Transmitted Mojo erwarten, ok eigentlich nur acht, denn The Wicked Interlude ist nur das, was der Name schon sagt und daher im eigentlichen Sinne kein eigenständiger Song.

Das Album, welches seinen Ursprung, laut Andi, beim Zwiegespräch beim Urologen hat, beginnt mit dem Song Staccato Mayhem, der gleich richtig gut ins Ohr geht und bereits das Können des Musikers, welcher seit zwanzig Jahren das Instrument bedient, aufblitzen lässt. Der Song rockt schon mal ganz schön.

Das folgende Just A Tale ist nicht einfach nur so eine Geschichte, sondern ein spannender und sehr melodischer Song! Eine Powerballade, die sich zu einem harten Metalsong auswächst.

Im Titelsong Sexually Transmitted Mojo setzt unser Protagonist, wie bereits erwähnt, sein Zwiegespräch mit seinem Urologen musikalisch um. Der junge Mann scheint da echt eine Menge Druck gehabt zu haben, dem er hier einfach einmal freien Lauf geben muss. Da scheint ja einiges an hartem Metal besprochen worden zu sein…

The Wicked Interlude wird auf akustischer Gitarre mit spanischem Touch ausgezeichnet dargebracht. Sie erfreut uns gerade einmal eine Minute lang. Da hätte ich persönlich getrost auch noch länger zuhören können. Vlt. gibt er bei mir ja mal ein Wohnzimmerkonzert, ich würde sogar ein Livereview dazu machen! 😉

Wie mir Andi im Interview erzählte, ist das Interlude ja im eigentlichen Sinne keine Überleitung zu Four Chapters, sondern ein Prelude, also Einleitung zum Song. Mit Four Chapters kommt dann ein Megasong, mein Favorit auf dem Album, ein Song in vier Kapiteln. Ganze zehn epische Minuten lang ist er und fasziniert in vier Kapiteln.

Der Titel The Classical Part Act II steht für sich selbst. Laut Andi The Wicked ist dieser Song bereits fünfzehn Jahre alt und wartete bis heute im Dornröschenschlaf auf die geeignete Veröffentlichung. Nun hat er das Licht der Welt erblickt und beeindruckt mit ganz tollen klassischen Ansätzen, die sogar an einen Hummelflug erinnern. Ganz großes (Klassik) Gitarrenkino, was er hier bringt. Nach diesem klassischen Part gibt es einen Cut und der Mann zeigt, dass er auch bluesig kann. Dies dann gleich mit einem Heavy Touch im Song Heavy Blues.

Too Dumb To Quit zum vorläufigen Abschluss ist dann noch einmal eine echte Heavy Metal Nummer. Vorläufig deshalb, denn als Bonus kommt mit Drunk And Dirty Guitar Solo eine richtig geile Nummer. Dies ist eine Livenummer vom Masters Of Underground DVD Recording. Das war die Idee vom Jan Müller (Labelchef von ACFM Records), der es mit draufhaben wollte, wie mir Andi im Interview erzählte. Das komplette Interview mit Andi The Wicked könnt ihr hier nachlesen.