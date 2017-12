Konzertfabrik Z7: am 17.03.2018 mit The Temperance Movement

Die britischen Rock und Rollers The Temperance Movement kehren mit News zu Tourdaten in Europa und UK zurück, welche mit der Veröffentlichung ihres brandneuen Studioalbums Anfang 2018 zusammenfallen. Nach einem wahren mehrjährigen Wirbelwind, in dem sie zwei Top 20 Alben veröffentlicht haben, tourten sie um die Welt und teilten die Bühne mit Rock-Megastars wie The Rolling Stones. Nun sind The Temperance Movement endlich wieder zurück, nachdem sie hinter den Kulissen hart gearbeitet haben um sich auf noch Größeres im Jahre 2018 vorzubereiteten.

Auf der Tour werden sie nach Großbritannien, Irland, Deutschland, Frankreich, Schweiz, Belgien, Holland, Österreich, Polen und Tschechien zurückkehren, um vor ihrem bisher grössten Publikum zu spielen.

Das mit Spannung erwartete neue Album A Deeper Cut wird am 16. Februar 2018 veröffentlicht und enthält 12 brandneue Songs, die auf den jüngsten Erfahrungen der Band basieren. Das Album ist beretis vorbestellbar.

„Das ist mein bisheriges Lieblingsalbum und ich bin mehr aufgeregt über seine bevorstehende Erscheinung als bei den vorherigen Alben“, sagt Gitarrist Paul Sayer. „Ich habe das Gefühl, dass wir damit wirklich festhalten konnten, worum es in dieser Band geht. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute es hören und ich kann es ebenfalls kaum erwarten on the Road zu sein und es vor allen live zu spielen.“

Location: Z7

Datum: Samstag, 17.03.2018

Beginn: 20.00 Uhr

