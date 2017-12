Konzertfabrik Z7: am 16.02.2018 mit The Faceless

Mit The Faceless erwartet uns im Februar eine Technical-Death-Metal-Band der Extraklasse. Die Musik der aus Los Angeles, Kalifornien, stammenden Band ist einzigartig komponiert und strebt Perfektion an. Sie sind bekannt dafür, musikalische Grenzen zu überschreiten und mit Dingen zu experimentieren, die andere Metal-Bands nicht wagen, so wie zum Beispiel Saxophon-Soli und Industrial-Sounds. Ihre Musik hat eine ganze Generation von Bands beeinflusst und wird von der Metal Community verehrt.

Location: Z7

Datum: Freitag, 16.02.2018

Beginn: 20.00 Uhr

