Rock for Roots Festival 31.08.-01.09.2018

Vor über zehn Jahren wurde das Rock for Roots Festival von Mitgliedern des Semnonenbundes (www.semnonenbund.de) mit dem Zweck, neben der metallischen Musik auch das Historische Dorf Gannahall zu unterstützen, ins Leben gerufen.

Das ist ein Verein, der sich für die Vor- und Frühgeschichte Europas und hier speziell der Region Berlin Brandenburgs interessiert. Ziel ist es, die Geschichte selbst „erlebbar“ zu machen – mit einem Museumsdorf, das in Nauen entstehen soll und das aufzeigen möchte, wie das Leben vor Ort zur ersten Jahrhundertwende unserer Zeitrechnung einmal ausgesehen hat. Hier lebte damals der germanische Stamm der Semnonen. In Berlin gibt es in ähnlicher Machart bereits das Museumsdorf Düppel. In Nauen muss das „Historische Dorf Gannahall“ (www.gannahall.de) das nach der semnonischen Seherin Ganna benannt wird, erst noch entstehen. Aus diesem Grund wurde bereits vor Jahren das Benefiz-Festival Rock For Roots ins Leben gerufen. Die bei dem Hardrock-Festival eingenommenen Gewinne sollen direkt dem Semnonenbund zugute kommen. Bereits im Sommer 2012 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nauen einem entsprechenden Bebauungsplan in der Ludwig Jahn-Strasse 22G zugestimmt. Nun sollen endlich bald die ersten Arbeiten vorgenommen werden.

Seit einigen Jahren hilft das Berliner Blackland (www.blackland.de) bei der Organisation des Festivals. Diese Zusammenarbeit wird auch 2018 bei der 15. Neuauflage fortgesetzt.

Das Line-Up mit einigen (auch internationalen Größen) liest sich wie folgt:

Bands in alphabetischer Reihenfolge:

Asphyx (NL)-https://www.facebook.com/officialasphyx/

Blood God (GER)-https://www.facebook.com/bloodgodrocks/

Craving (GER)-https://www.facebook.com/CravingOfficial/

Crimson Moon (GER)-https://www.facebook.com/Crimsonmoonxeper/

Dark Fortress (GER)-https://www.facebook.com/officialdarkfortress/

Daily Insanity (GER)-https://www.facebook.com/Daily-Insanity-224888924658375/

Eis (GER)-https://www.facebook.com/eis.official/

Ferndal (GER)-https://www.facebook.com/ferndal.official/

Hammercult (GER)-https://www.facebook.com/hammercult/

Iron Blade (GER)-https://www.facebook.com/ironbladeger/

Krater (GER)-https://www.facebook.com/abstrusekrater/

Minas Morgul (GER)-https://www.facebook.com/MinasMorgul/

Nothgard (GER)-https://www.facebook.com/Nothgard/

Paganland (EARTH)-https://www.facebook.com/Paganlandproject/

Profanity (GER)-https://www.facebook.com/ProfanityDeathMetal/

Schalltot (GER)-https://www.facebook.com/Schalltot/

Xicution (GER)-https://www.facebook.com/Xicution/#

Rock for Roots Band Contest:

Wir veranstalten für das Rock for Roots Festival 2018 einen Band Contest und vergeben an die zwei Gewinnerbands je einen Slot am Freitag 30.08. und Samstag 01.09. auf dem Festival.

Je 5 Bands aus der Vorauswahl werden die Möglichkeit haben am Freitag 23.02.2018 bzw. Samstag 24.02.2018 im Blackland in Berlin aufzutreten. Dort erfolgt dann auch die Endabstimmung durch das Publikum!.

Freitag wird für den Freitags-Spot abgestimmt. Samstag für den Samstags-Spot

• Bewerbungsschluss: 31.12.2017 an Contest-r4r@blackland666.de

• Nur vollständige und rechtzeitige Bewerbungen werden berücksichtigt

• Tage können nicht verschoben werden

• Bitte nur ernst gemeinte Bewerbungen, wenn ihr auch zu den festen Daten könnt!

■■■■■ BEWERBUNGSBOGEN ■■■■■

● Bandname

● Welcher Tag

● Genre

● Klingt wie…. (max 1 Zeile)

● Herkunft (Heimatstdt)

● Ansprechpartner (Name, email, Tel-Nr.)

● Anzahl Personen + Instrumente

● Bandinfo (max 3 Zeilen)

● Bandbiographie (max 3 Zeilen)

● Link Webpräsenz (max 3)

● Link Hörbeispiele (max 3)

● Link live Video (max 3)

https://www.facebook.com/events/279780772544373/

https://www.facebook.com/events/193121657929103/

VORVERKAUF / ADVANCE TICKET SALE

coming soon…….

Im Vorverkauf gibt es nur Wochenend-Tickets. Tageskarten gibt es an der Kasse vor Ort.

Early Bird Tickets 30€ auf 100 Stück limitiert

Vorverkauf Wochenendtickets: 35,00 €

Wochenendtickets vor Ort: 40,00 €

Inklusive Camping

