Konzertfabrik Z7: am 16.12.2018 mit Pretty Maids

Dies ist der Nachholtermin für das ausgefallene Konzert vom 27.03.18. Die Tickets für die Show vom März wurden nicht entwertet und sind für die neue Show gültig.

Wer bereits ein Ticket hat und am 16.12.18 aber verhindert ist, kann sein Ticket (egal wo gekauft) ausschliesslich bei uns bis am 30.09.18 rückvergüten lassen. Sendet uns dazu per Post die Tickets und eure Bankdaten zu.

Nach ihren gefeierten Schweizer Konzerten im Dynamo Zürich und beim Rockfestival Brienz 2017 kehren die Pretty Maids ins Z7 zurück. Die nordische Rock-Ikone um das grossartige Songwriter Duo Ronnie Atkins Official (Gesang) und Ken Hammer (Gitarre) beweist nach bald vier Jahrzehnten noch immer ein untrügliches Gespür für eingängige Nummern und eine perfekte Balance zwischen Power und Melodie. Mit den Songs des aktuellen Albums Kingmaker und vielen Klassikern aus ihrer langen Karriere touren die dynamischen Dänen auch in diesem Jahr wieder um die Welt.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Sonntag, 16. Dezember 2018

Beginn: 20.00 Uhr

Kommentare

