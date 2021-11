Korn: kündigen neues Album „Requiem“ an; erste Single „Start The Healing“ out now

Korn haben heute ihr neues Studioalbum Requiem für den 04.02.2022 angekündigt. Im Zuge der Album-Bekanntgabe hat die Band die Vorab-Single Start The Healing und ein begleitendes Video veröffentlicht. Der erste Vorgeschmack von Requiem kommt im Verbund mit einem Videoclip, welcher unter der Regie von Tim Saccenti (Flying Lotus, Run The Jewels, Depeche Mode) entstanden ist. Der optische Leckerbissen, der Live-Action- und Animationssequenzen miteinander verbindet, kreist inhaltlich um das Konzept von Tod und Wiedergeburt vor einem Aufgebot an übernatürlichen Kreaturen, Humanoiden sowie Korns elektrisierender Live-Darbietung, was für die Band den Anbeginn einer neuen Ära symbolisiert.

Regisseur Saccenti über den Ursprung des visuellen Effektreigens von Start The Healing:

„Die Idee hinter dem Video war, den Aspekt von Korns DNA mutieren zu lassen und darzustellen, der sie so einflussreich und inspirierend macht: Ihre Mischung aus roher Urgewalt, bewegender Ästhetik und menschlicher Emotion.

Ich wollte den Zuschauer auf eine emotionale Reise mitnehmen, so wie es der Song tut. Eine tiefschürfende, kathartische Reise von Tod und Wiedergeburt, die dem Hörer hoffentlich dabei hilft, seine ganz eigenen persönlichen Auseinandersetzungen und inneren Dämonenkämpfe zu überwinden – wie immer diese sich auch gestalten mögen.

Zusammen mit dem 3-D-Künstler Anthony Ciannamea haben wir Korns Mythologie seziert und ihre reichhaltige Welt aus Licht und Dunkelheit erkundet, um ein surreales, schleichend wahrnehmbares Körper-Horror-Alptraum-Szenario zu erschaffen.“

Aufgrund der Auswirkungen von Covid und der daraus resultierenden Unmöglichkeit für die Band, Liveshows zu spielen – ein Novum in ihrer illustren Karriere – unterscheidet sich die Entstehungsgeschichte von Requiem vom Gros der anderen innerhalb des Band-Œuvres grundlegend. Requiem ist ein Album, das aus einem Mehr an Zeit und der Möglichkeit, ohne jeglichen Druck schöpferisch tätig werden zu können, entstanden ist. Beflügelt von neuen kreativen Prozessen ohne zeitliche Einschränkungen war die Band imstande, Dinge auf Requiem umzusetzen, für die sie die letzten zwei Dekaden nicht immer die Möglichkeiten hatte. Sich mehr Zeit zum gemeinsamen Experimentieren gönnen zu können, aber auch die Entscheidung, emsig auf analogem Tonband aufzunehmen, waren Prozesse, die neuentdeckte klangliche Dimensionen und eine neuartige Vielschichtigkeit in Korns Musik zutage gefördert haben.

Seitdem Korn einen ersten Teaser-Schnipsel von Start The Healing im Rahmen eines Augmented-Reality-Filters auf Instagram veröffentlicht hatten und vergangene Woche weltweit Plakate aufzutauchen begannen, auf denen das ikonische Band-Logo prangte, sind die Fans in freudiger Erwartung auf neue Musik.

Requiem Tracklist:

Forgotten Let the Dark Do The Rest Start The Healing Lost In The Grandeur Disconnect Hopeless And Beaten Penance To Sorrow My Confession Worst Is On Its Way

Über Korn:

Mit ihrem gleichnamigen Debütalbum haben Korn die Welt verändert. Während das Album den pionierhaften Vorstoß eines ganzen neuen Genres darstellte, verweist der lang anhaltende Erfolg der Band längst auf Korns Stellenwert als eine viel größere kulturelle Bewegung. „Die Pop-Landschaft hatte unerwartet einen Platz freigemacht und Korn waren das generationsübergreifende Angst-transzendierende Sprachrohr eines klaustrophobischen, selbst überwachten Gewissens“, konstatierte das Magazin The Fader. „Korn lieferten den Soundtrack für eine Generation, deren Einzug sich als zähnefletschende, dreschende, systematisch-eingezwängte Freakshow inszenierte.“

Seit ihrer Bandgründung haben Korn weltweit 40 Millionen Alben verkauft, konnten zwei Grammys einstreichen, haben unzählige Male auf Tournee die Welt bereist sowie allerhand Rekorde aufgestellt, die wahrscheinlich niemals gebrochen werden. Sänger Jonathan Davis, die beiden Gitarristen James „Munky“ Shaffer und Brian „Head“ Welch, Bassist Reginald „Fieldy“ Arvizu und Schlagzeuger Ray Luzier haben sich zum Ziel gesetzt, die Genre-Grenzen von Rock, Alternative und Metal weiterhin aufzubrechen und zugleich eine einflussreiche Konstante für Legionen von Fans und Generationen von Künstlern weltweit zu bleiben.

Korns Einfluss und Reichweite übersteigt Preisträgerschaften und Platin-Auszeichnungen. Korn sind „eine originäre Bewegung, in der Art, wie Bands es heute nicht mehr sein können“, attestierte die Website und das Podcast-Netzwerk The Ringer. Die Band repräsentiert einen neuen Archetypus und radikale Innovation. Ihre Fähigkeit, Genres zu überschreiten, lässt sämtliche Barrieren und Hindernisse irrelevant erscheinen.