Monument Of Misanthropy – Unterweger

Artist: Monument Of Misanthropy

Herkunft: Österreich und Frankreich

Album: Unterweger

Genre: Death Metal

Release: 19.11.2021

Label: Transcending Obscurity Records

Link: https://monumentofmisanthropydm.bandcamp.com/

Bandmitglieder:

Gesang – George Wilfinger

Gitarre – Johannes Gatsch

Gitarre – Soikot Ranjan Sengupta

Bassgitarre – Samir Terrack

Schlagzeug – Cédric Malebolgia

Tracklist:

The Mysterious Hollywood Hat-Trick The Strangulation Of Silvia Zagler Tales From The Vienna Woods Exceptionally Sadistic A Man With A Special Qualification Demon Of Graz The Strangulation Of Blanka Bockova Midnight Miami Vice – Miami Gold The Legacy Of A Malignant Monster A Cleansing Storm Fall From Grace

Die Österreicher von Monument Of Misanthropy haben seit ihrer Gründung 2012 schon einiges hinter sich. Nach ihrem Debüt namens Anger Mismanagement und der EP Capital Punsiher lief es nicht mehr so richtig rund. Im Dezember 2018 behaupteten sowohl Jean-Pierre Battesti als auch George Wilfinger, dass der jeweils andere aus der Band entfernt worden sei. Sowohl Battesti als auch Wilfinger stellten neue Besetzungen zusammen und tourten unter dem Namen Monument Of Misanthropy. Mit der Zeit änderte die Battesti-Inkarnation der Band ihren Namen in Arborescence Of Wrath. Wilfinger suchte sich neue Leute und wurde 2019 fündig. Mittlerweile ist es ein Projekt aus Österreich und Frankreich. u.a. mit dem Putridity Drummer. Nun also das offizielle Album Nummer zwei und dazu konnten sie einige Gastmusiker überzeugen, mitzuwirken. Das Artwork stammt von Remy Cuveillier (Cryptopsy). Man holt irgendwie alle ins Boot.

Mit einer Sprachsequenz und einem kleinen Intro startet man das Rennen. Mit einigen Vorspielern und Drumbetonungen geht es bei The Mysterious Hollywood Hat-Trick los. Der Gesang setzt ein und nach einer kurzen Sequenz kommt die volle Attacke. Blastbeat-Attacke ohne Ende mit einem Wechsel in ganz schnelle Uftata-Momente, so wie man sie von Suffocation kennt. Noch einmal Attacke und dann in einen fetten Groove. Dieser ist sehr fett und mündet in ein Geballerszenario. Sehr geil. Die Doublebass zerstört auch alles und man endet, wie man begonnen hat, mit einer Sprachsequenz. Sehr geil. Die Produktion ist sehr fett und von der Energie erinnern sie mich ein wenig an Benighted. Das trifft sich gut, denn Julian Truchan (Benighted) hat hier als Gastsänger mitgewirkt.

The Strangulation Of Silvia Zagler ist dann ein richtiges Intro. An zweiter Position kennt man es ja nicht so, aber es funktioniert natürlich auch da. Ist zwar ungewohnt, aber man muss ja nicht immer alles so machen, wie es die anderen tun.

Tales From The Vienna Woods bietet alles das, was ein Fan vom brutalen Death Metal braucht. Eine ziemlich geile Riffwand, Blastbeats, eine Doublebass die drückt und alles kurz und klein kloppt. Fette Growls, groovige Momente und ein gutes Händchen für das Songwriting. Ein fettes Solo kommt hinzu. Der Groove-Part mit der rasselnden Doublebass ist nur fett und der Mitgrölpart im Stakkato-Format erinnert mich an meine Kumpels von Deadborn.

Freunde von Suffocation kommen total auf ihre Kosten, aber, obwohl der Bereich sehr abgesteckt ist, agieren die Burschen recht abwechslungsreich und lassen sich immer wieder etwas einfallen, so wie bei Exceptionally Sadistic. Gelächter und Flüstergesang wurden mit eingebaut und das Drumming teilweise abgehackt. Ansonsten ist es wieder eine straighte Nummer. Am Ende gibt es wieder eine Sprachsequenz.

Ich liebe es, wenn es melodische Leads gibt, die lang gezogen sind und dann von dem Drummer niedergemetzelt werden. Der Song A Man With A Special Qualification hat dieses zu bieten und ist ansonsten auch sehr gut hörbar. Sehr brutal, bietet aber auch wieder einen Midtempo-Part, der absolut bangkompatibel ist. Danach bricht wieder das Inferno aus und es erwartet einen das totale Gemetzel. Allerdings bauen sie immer wieder diese groovigen Momente mit ein. Dabei legt man Wert auf das Riffing und auch bei den Ballermomenten kommt die Technik zu kurz, ohne dabei jedoch zu übertreiben.

Demon Of Graz legt sehr rhythmisch los und überzeugt auf ganzer Linie. Dieses melodische Solo hat schon etwas und diese Tempowechsel sind einfach nur großes Tennis. Vom drückenden Midtempo in einen Blastbeat-Part. Genauso muss das.

Bei The Strangulation Of Blanka Bockova handelt es sich um ein weiteres Intro. Dieses hätte man sich meiner Meinung schenken können und geht immerhin fast zwei Minuten, passt aber wohl ins Konzept der Band.

Miami Vice – Miami Gold. Welch ein Songname, zumindest die Älteren von uns werden diesen zu schätzen wissen und Sven von Aborted anscheinend auch, denn er ist hier als Gastsänger unterwegs. Kurze Drumeinleitung und dann ab dafür. Wow, wieder so ein geiles Ballerstück. Man bewegt sich fernab vom langweiligen Geballer oder vom 08/15 Slam. Zwar werden beide Richtungen angesprochen, aber man knüppelt auf ganz hohem Niveau. Immer diese groovigen und rhythmischen Zwischenparts, sehr stark.

Am Ende muss dann noch eine Legende dran glauben. Es wurde Zeit für einen Klassiker. Fall From Grace von Morbid Angel muss dran glauben und sie haben daraus eine recht eigenständige Sache gemacht. Aber, so viel ist auch einmal klar, ans Original kommt man nicht heran.

Die musikalische Inszenierung der Taten von Johann Jack Unterweger mithilfe des brutalen Death Metals ist absolut gelungen, keine Frage. Jack war ein Serienmörder und da schließt sich natürlich der Kreis.