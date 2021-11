Rolo Tomassi: veröffentlichen ihre neue Single „Drip“

Rolo Tomassi haben 17 Jahre damit verbracht, die Meute anzuführen, anstatt ihr zu folgen, und Where Myth Becomes Memory zeigt sie mit mehr Gelassenheit und Entschlossenheit als je zuvor. Das neue Album ist der letzte Teil einer unbeabsichtigten Trilogie, die mit Grievances (2015) begann und mit Time Will Die And Love Will Bury It (2018) fortgesetzt wurde, dem bisher von der Kritik am meisten gefeierten Album der Bandkarriere. Jedes Rolo Tomassi-Album zeigt Anzeichen von Wachstum, aber Where Myth Becomes Memory dient als Höhepunkt einer Periode der Kreativität, die Rolo Tomassi zu ihrem bisher höchsten Status als Band erhoben hat, mit einer einzigartigen Vision, in der die wildesten, ungestümen Klänge harmonisch mit epischer, filmischer Eleganz und Anmut koexistieren können.

Genau zu beschreiben, was Rolo Tomassi tun und wie sie es tun, war schon immer unglaublich schwierig. Atmosphäre wird durch brutale Gitarren erzeugt, mit rauem Gesang, der mit allem um ihn herum Krieg führt, keine Gefangenen macht und sich niemandem beugt. Und doch wird auch ein konstantes Gefühl von Ruhe, Nachdenklichkeit und Intimität erzeugt, das den Hörer durch das Klavier, eindringliche Melodien und melancholische musikalische Reflexionen fast wie eine Welle umspült. Ein Song wie die neue Single Drip (möglicherweise eine der aufregendsten und zukunftsweisendsten Singles, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden) zieht den Hörer in eine Flut von aufregendem Lärm, Hoffnung, Träumen und Gefühlen optimistischer Vorsicht.

Gitarrist Chris Cayford erklärt ein wenig über die Bedeutung von Drip: „Wenn wir den Schreibprozess für jede Platte beginnen, warten wir immer auf den ersten Song, bei dem es Klick macht. Er fühlt sich ähnlich an wie unsere Musik, ist aber auch so unfassbar anders, dass wir wissen, dass er der nächste Schritt ist und wir das Album um ihn herum aufbauen müssen. Dies war der Song, der das geschafft hat. Er fühlt sich an wie der am meisten verfeinerte Song und wir hoffen, dass die Leute ihn so sehr mögen wie wir.“

„Dies ist ein wirklich wichtiges Album für uns alle“, erklärt James (Spence), „Von allem, was wir bisher gemacht haben, bin ich am meisten stolz darauf. Ich denke, es ist das ehrgeizigste und kreativste, das unsere Band je gemacht hat, und etwas, das wir alle gebraucht haben, um die letzten Jahre zu überstehen. Wir können es kaum erwarten, es mit euch zu teilen und euch dabei zu helfen, es zum Leben zu erwecken.“

Rolo Tomassi kommen im Februar 2022 als Headliner auf UK – und EU-Tour Pupil Slicer sind als Support dabei.

Tickets sind ab jetzt im Vorverkauf – TICKET LINK

14.02.2022 Berlin, Cassiopeia

17.02.2022 Wien, Arena

18.02.2022 München, Feierwerk

19.02.2022 Köln, Artheater

Rolo Tomassi:

Eva Korman – Vocals

James Spence – Keyboards, Piano, Vocals

Chris Cayford – Guitars

Nathan Fairweather – Bass

Al Potts – Drums

Weitere Infos zur Band könnt ihr hier nachlesen: