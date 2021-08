Rolo Tomassi: geben ihr Signing bei eOne bekannt

Rolo Tomassi sind zurück. Nachdem kürzlich eine Hometown-Show im Chalk in Brighton am 12. November angekündigt wurde, kann die Band nun verkünden, dass sie bei eOne (High On Fire, Black Label Society, Creeping Death) unterschrieben haben und ihre neue Single und das Video Cloaked veröffentlichen.

Das 2005 gegründete Quintett mischte auf seinem frühen Material Hardcore mit Synthies und komplexen Songstrukturen. Auf den folgenden Veröffentlichungen hat die Gruppe jedoch ihre kauzigen Qualitäten zugunsten von Shoegaze und Dream-Pop abgestreift – ein Sound, der mit seinen Dillinger-artigen Freak-Outs, die im Handumdrehen in üppige Klanglandschaften übergehen, wunderbar zur Geltung kommt. Getragen von den sich ergänzenden Gesangsstimmen der Spence-Geschwister, verwischt die Gruppe perfekt die Grenze zwischen Ruhe und Zerstörung.

Sie haben mit dem US-Starproduzenten Diplo zusammengearbeitet und sind im Channel 4 TV live mit Biffy Clyro aufgetreten (HIER anzusehen), sie haben auf dem SXSW Festival gespielt, ein Album über IPECAC veröffentlicht, nachdem sie das Gehör von Mike Patton bekommen hatten, und ihr letztes Album hat allein auf Spotify rund 7 Millionen Streams. Das jüngste Album aus dem Jahr 2018 Time Will Die And Love Will Bury It wurde mit viel Lob bedacht und nach Tourneen und Shows mit Bands wie Faith No More, Biffy Clyro, Dillinger Escape Plan, Architects, The Bronx und Gojira im Jahr 2019 (als main Support) hat sich die Band als eine herausragende Liveband etabliert, die jetzt nicht nur in ihrer Heimat Großbritannien und der EU, sondern auch in Australien, Japan, Russland und den USA als Headliner auftritt.

Es gibt keine Band auf der Welt, die mit Rolo Tomassi vergleichbar ist.

https://rolotomassiband.com/

https://www.facebook.com/rolotomassiofficial