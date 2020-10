Korn: schließen sich mit World Of Tanks Blitz für Halloween-Event zusammen

Wargaming hat eine besondere Halloween-Kollaboration zwischen der legendären Band Korn und World Of Tanks Blitz bekannt gegeben, dem Titan unter den Free-to-play-Videospielen. Sie beinhaltet unter anderem die Enthüllung des Musikvideos zu Finally Free, ein Song von Korns aktuellem Studioalbum The Nothing. Das exklusive Video bereitet zugleich die Bühne für den neuen Halloween-Modus Burning Games in World Of Tanks Blitz.

Fans der Band und World Of Tanks Blitz-Spieler werden sich Convergence nicht entgehen lassen wollen, ein fünfstufiges Event, das Korn zum Bestandteil des enorm beliebten Games macht, das weltweit bereits über 137 Millionen Downloads zählt. Vom 16.-24. Oktober können Spieler In-Game-Aufgaben meistern und so Teile des Band-Artworks und spezielle Items enthüllen.

Das Event hält außerdem den ganz neuen Modus Burning Games bereit, in dem Spieler um die Vorherrschaft auf dem Schlachtfeld kämpfen, um sich In-Game-Belohnungen zu sichern. Passend zur Halloween-Thematik wird zudem jedes Fahrzeug auf dem Schlachtfeld Lebensenergie verlieren, sobald die Uhr läuft – wie ein Vampir, der einem das Blut aussaugt. Um ihre Energie zurückzugewinnen, müssen die Spieler ihren Feinden Schaden zufügen. Der Burning Games-Modus ist für alle Fahrzeuge vom Tier V aufwärts verfügbar und kann vom 16.-24. Oktober gespielt werden.

„Musikalische Kollaboration sind für Wargaming nichts Neues, wie man durch die vorherigen Projekte mit Iron Maiden, der schwedischen Metalband Sabaton und der Punkrock-Gruppe The Offspring weiß“, so Andrey Ryabovol, Product Director von World Of Tanks Blitz. „Korn sind der perfekte Partner für unser Halloween-Event und wir können es kaum erwarten, dass Metalfans und World Of Tanks Blitz-Player diese aufregende Kollaboration selbst erleben können.“

„Ich mag World Of Tanks Blitz wirklich gern. Es ist geschichtstreu und es gibt darin eine Menge großartiger Panzer, außerdem ballert man nicht einfach nur drauf los“, so Jonathan Davis, Lead-Sänger von Korn. „Ich denke, es gibt eine Verbindung zwischen Rock und Videospielen, denn sie sind gleichermaßen intensiv. Es scheint, als gingen sie seit jeher Hand in Hand.“

Das Musikvideo zu Finally Free erzählt die Geschichte von Captain, einem eingefleischten Korn-Fan (und bekannten Charakter aus dem World Of Tanks Blitz-Universum), der alles daransetzt, um zu Korns Live-Performance bei Burning Games zu gelangen. Das Problem ist eine Gruppe von Wüstenplünderern, die ihn mit allen Mitteln von seinem Ziel abhalten wollen. Wird er es rechtzeitig in die erste Reihe schaffen, um mit Korn zu rocken? Im Musikvideo zu Finally Free erfährt man es.

Das Halloween-Spektakel hält außerdem The Way Of The Raider bereit, ein 60-stufiges Event. Darin können die Panzer Credits, Free XP, Tage mit Premium-Account, unterschiedliche Tarnungen, ein benutzerdefiniertes Spielerprofil und zwei neue postapokalyptische Fahrzeuge erhalten: den Tier V Spike und den Tier VII Annihilator. Beide Panzer sind auch im neuen Video von Korn zu sehen. Alle Panzer, die sämtliche 60 Stufen absolvieren, kommen in den Besitz der einzigartigen, animierten Radioactive Glow-Tarnung. The Way Of The Raider kann vom 16.-31. Oktober gespielt werden und ist für alle Fahrzeuge ab dem Tier V aufwärts erhältlich.

Und schließlich feiert Mad Games vom 24.-31. Oktober eine willkommene Rückkehr. Der Spielmodus verleiht den Panzern besondere Fähigkeiten, von denen normale Panzer nur träumen können. Nicht umsonst erfreut er sich bei Fans des Spiels großer Beliebtheit.

Mehr über das aktuelle Album The Nothing von Korn gibt es hier zu erfahren.

Alle weiteren Infos unter wotblitz.com.

