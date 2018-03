Die finnischen Folk Metal-Superstars Korpiklaani haben vor Kurzem ihre äußerst erfolgreiche Europatour mit Heidevolk, Arkona und Trollfest (zahlreiche Shows waren ausverkauft!) beendet. Bereits heute kann die Band weitere erfreuliche Neuigkeiten verkünden: Korpiklaani unterstützen fortan Kanta-Hämes „Music improves brain health“-Kampagne, die die Betreuung von an Alzheimer erkrankten Menschen fördert.

„Die positive Wirkung von Musik auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen ist unbestritten. Musikhören und Musizieren stärken das Gehirn. Forschern zufolge kann Musik sogar unsere Hirnstrukturen verändern. Dies ist vor allem bei langfristigem und regelmäßigem Musikhören und Musizieren zu beobachten. Jedes Genre – egal, ob Rock, Pop oder Klassik – hat einen positiven Effekt, solange man seine Lieblingsmusik hört. Also: Musik hören, Musik machen, Festivals und Konzerte besuchen: Musik hält das Gehirn fit!“

Weitere Infos zu dieser speziellen Partnerschaft gibt es in einem Interview (auf Finnisch, Englisch und Deutsch) mit Bandgründer Jonne Järvelä nachzulesen: https://www.facebook.com/Kamutieto/posts/1773958009309702

www.muistiaina.fi

www.facebook.com/Kamutieto

Updates zu Korpiklaanis kommendem, zehntem Studioalbum sowie Infos zu weiteren Liveshows folgen schon bald…!

Korpiklaani live:

09.06. CH Interlaken – Greenfield Festival

06.07. E Barcelona – Rock Fest

12.07. D Neukirchen-Vluyn – Dong Open Air

15.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

03.08. D Wacken – Wacken Open Air

16. – 18.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

Bestellt Live At Masters Of Rock jetzt hier.

Bestellt Live At Masters Of Rock jetzt digital oder streamt das Album hier.

Mehr zu Live At Masters Of Rock:

Pilli on pajusta tehty OFFIZIELLES LIVE-VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=20zqi-7QKP0

Erämaan ärjyt OFFIZIELLES LIVE-VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Xccb1-jdzTQ

Kultanainen OFFIZIELLES LIVE-VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ZzAB__bs_s8

Lempo OFFIZIELLES LIVE-VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=TzEjCNjme6g

Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=xdDldUBjzTo

Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=LKGeqOYnp6w

Live At Masters Of Rock wurde, wie der Name bereits erahnen lässt, beim gleichnamigen Festival in Vizovice, Tschechien aufgenommen. Als i-Tüpfelchen wartet das Paket nicht nur mit der Show von 2016, sondern sogar mit der kompletten Show von 2014 als Bonus auf. Beim Auftritt 2016 waren Tero Hyväluoma als zusätzlicher Violinist und Toni Perttula, Samis Zwillingsbruder, als zusätzlicher Akkordeonist mit von der Partie. Für Mix und Produktion von Live At Masters Of Rock war Frontmann Jonne Järvelä verantwortlich, das Mastering übernahm Svarte Forsbäck (u.a. Rammstein).

Weitere Infos:

www.korpiklaani.com

www.facebook.de/korpiklaani

www.nuclearblast.de/korpiklaani

