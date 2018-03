Ab Freitag geht es los, Brett sind weder auf Tour!

Ein Ausrufezeichen in der deutschen Rocklandschaft. – LAUT.DE (Album der Woche)

Was diese junge Band auf ihrem Erstling vorlegt, ist musikalisch wie inhaltlich ganz weit vorne. – GUITAR

Brett gingen vor einigen Wochen in die Hamburger HOME Studios, um ihr Album WutKitsch noch einmal und vor allem ganz und gar LIVE einzuspielen. Dabei herausgekommen sind ganze elf Videos, von denen jedes für sich als eigenständiges Videodokument stehen kann und in denen eine Newcomer-Rockband sozusagen „in Ausübung ihrer Pflichten“ selten so nah mit der Kamera begleitet worden ist. Die WutKitsch LiveSession zeigt aber vor allem eines: wenn Brett etwas können, dann LIVE spielen!

Alle Videos gibt es jetzt in der BRETT-Playlist bei YOUTUBE zu sehen: http://bit.ly/BRETT-PlaylistYoutube

Alle Videos der WutKitsch LiveSession sind ab sofort auch als Videoalbum exklusiv bei APPLE MUSIC erhältlich: http://bit.ly/BRETTAppleMusicLiveSession