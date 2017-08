In rund einem Monat wird Korpiklaanis allererstes Blu-ray/DVD+2CD-Package, Live at Masters of Rock, das Licht der Welt erblicken (25. August via Nuclear Blast). Nachdem die Folk-Sektion der Band vergangene Woche interessante Details über ihre Special-Show beim Masters of Rock 2016 (Disc 1) preisgegeben hat, ist es heute an der Zeit, dass die finnischen Folk Metal-Superstars einen weiteren musikalischen Appetizer ihres kommenden Live-Releases präsentieren. Begebt Euch auf YouTube und schaut Euch den brandneuen Liveclip zu Erämaan ärjyt an:



