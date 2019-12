Korpiklaani: veröffentlichen Video zu neuem Song ‚Jägermeister‘ + geben neue EU/UK-Tourdaten bekannt!

Die finnischen Folk Metal-Superstars KORPIKLAANI, die sich derzeit auf ihre beiden anstehenden Russland-Shows mit TROLLFEST vorbereiten, können heute bekanntgeben, dass sie im Frühjahr im Rahmen ihrer »Land Of A Thousand Drinks«-Welttournee einige Headlineshows in Europa und Großbritannien spielen werden! Bei den UK-Konzerten werden ihre Nuclear Blast-Kolleginnen BURNING WITCHES als Support fungieren. Die Terminübersicht findet Ihr unten!

Zur Feier des Tages haben KORPIKLAANI ein Video zu ihrem neuen Song ‚Jägermeister‘ enthüllt, das sie vor Kurzem unter der Regie von Vicente Cordero in New York gedreht haben. Produziert wurde es von Industrialism Films. ‚Jägermeister‘ wird am 13. Dezember 2019 auch als digitale Single erscheinen. Seht euch den Clip jetzt an: https://www.youtube.com/watch?v=5fH0hHZkCJ8

Frontmann Jonne erinnert sich zurück: „Bereits zu Beginn unserer kürzlichen Nordamerikatour hatten wir über den Dreh eines neuen Videos gesprochen, woraufhin uns Jyrki (THE 69 EYES) Vicente empfohlen hat, der letztendlich auch einen tollen Job gemacht hat. Damals wussten wir noch gar nicht, zu welchem Song wir eigentlich filmen wollten. Doch dann kam uns ‚Jägermeister‘ in den Sinn, den wir im Rahmen der »Manala«-Aufnahmesessions eingespielt, jedoch nie veröffentlicht haben. Glücklicherweise hatte Vicente am Tag unserer letzten Show Zeit, um nach New York zu fliegen. Als Drehorte dienten dabei nicht nur die Bühne des PlayStation Theater, sondern auch der Times Square und der Backstagebereich. Nun ist die Zeit für eure Lieblingsmedizin gekommen – perfekt zum Aufwärmen an kalten Wintertagen und um in Feierlaune zu kommen! Kommt vorbei und trinkt mit uns!“

KORPIKLAANI haben vor einigen Monaten die Single ‚Land Of A Thousand Drinks‘ (die englische Version ihres Songs ‚Joumamaa‘) veröffentlicht.

Seht euch hier das dazugehörige Lyricvideo an: https://www.youtube.com/watch?v=HJwh5S3hukE

Kauft oder streamt den Track hier: https://nblast.de/Korpiklaani-1000Drinks

KORPIKLAANI live:

w/ TROLLFEST

13.12. RUS St. Petersburg – Aurora Concert Hall

14.12. RUS Moskau – Red

2020:

»Japan Tour 2020«

w/ SKYCLAD, SKILTRON

29.02. J Osaka – Umeda amHALL

01.03. J Tokio – Shibuya Stream Hall

06.03. FIN Lahti – Möysän Musaklubi

07.03. FIN Lievestuore – Laukaanhovi

»Land Of A Thousand Drinks 2020«

w/ BURNING WITCHES

13.03. UK Manchester – Rebellion

14.03. UK Liverpool – O2 Academy 2

15.03. UK Sheffield – Corporation

17.03. UK Bristol – Thekla

18.03. UK Southampton – The 1865

19.03. UK Birmingham – Asylum

20.03. UK Glasgow – The Classic Grand

21.03. UK Pwllheli – Hammerfest*

*nur KORPIKLAANI

w/ ARZÉN

26.03. SK Bratislava – Ateliér Babylon

27.03. SK Trenčín – Piano club

28.03. SK Ružomberok – Kultúrny dom Andreja Hlinku

29.03. SK Košice – Colloseum Club

03.04. FIN Inari – Papana

04.04. FIN Kempele – ZRock

12.06. E Zamora – Z! Live Rock Fest

18.06. FIN Nummijärvi – Nummirock

28.08. D Crispendorf – Wolfszeit Festival

06.09. D Selb – Festival Mediaval

Holt euch hier »Kulkija« und mehr: www.nuclearblast.de/suche/korpiklaani

Hört euch verschiedene Versionen von ‚Beer Beer‘ an:

‚Beer Beer‘ [feat. Christopher Bowes | ALESTORM]: https://www.youtube.com/watch?v=pYP-QPPt_p0

‚Kaljaa‘ [feat. Vesku Jokinen | KLAMYDIA]: https://www.youtube.com/watch?v=3ASMLds26m4

‚Øl Øl‘ [feat. TROLLFEST]: https://www.youtube.com/watch?v=Q_9YqRRcuMY

‚Bier Bier‘ [feat. Gerre | TANKARD]: https://www.youtube.com/watch?v=LfxfnAm7PK8

‚Bír Bír‘ [feat. FLERET]: https://www.youtube.com/watch?v=4drIAMzV7qg

‚Pivo Pivo‘ [Meri Tadic | IRIJ]: https://www.youtube.com/watch?v=-rN-Z_2vKDg

Mehr zu »Kulkija«:

‚Kotikonnut‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=tzsUWvKsgqQ

‚Harmaja‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=AoTkmBB4yow

‚Henkselipoika‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ZB7PyLYQyXg

‚Aallon alla‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=uul1tiTZ07Y

‚Kuin korpi nukkuva‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=q1HnD86aWS8

Ihr reist viel oder seid allgemein viel unterwegs? Werdet ein Teil von KORPIKLAANIs Abenteuer rund um die Welt! Benutzt einfach den Hashtag #KorpiklaaniWayfarers auf Twitter und Instagram und eure Fotos erscheinen hier: http://nblast.de/KorpiklaaniWayfarers

Weitere Infos:

www.korpiklaani.com

www.facebook.de/korpiklaani

www.instagram.com/official_korpiklaani

www.twitter.com/_korpiklaani

www.youtube.com/korpiklaani

www.nuclearblast.de/korpiklaani