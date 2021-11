Kreator: veröffentlichen Single „Reconquering The Throne (Live In Istanbul)“ aus der kommenden Neuauflage von „Violent Revolution“

Die deutschen Thrash-Metal-Götter Kreator werden zu ihrem 20-jährigen Jubiläum eine ganz besondere Neuauflage ihres Meisterwerks Violent Revolution aus dem Jahr 2001 veröffentlichen. Die Neuauflage von Violent Revolution soll am 21. Januar 2022 über Nuclear Blast Records erscheinen und wird eine große Auswahl an Live-Bootleg-Aufnahmen enthalten, die unter dem Namen Bootleg Revolution zusammengefasst werden. Die 20. Jubiläumsausgabe von Violent Revolution wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein, darunter Digital Album, CD Jewelcase, CD Digipak, Doppel-LP, Kassette und eine Ltd. Edition 4LP+2CD Boxset, die auch ein exklusives Kreator-Comicbuch mit dem Titel Graphic Violence – Chapter 1 enthalten wird.

Um euch einen Vorgeschmack auf das Bootleg Revolution-Material zu geben, das in Ländern wie Brasilien, Korea und Istanbul sowie auf deutschen Festivals wie Wacken und Waldrock aufgenommen wurde, schaut euch bitte das Visualizer-Video zu Reconquering The Trone (Live In Istanbul) an:

Mehr Informationen zu Bootleg Revolution und Violent Revolution: