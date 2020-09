Kurz Und Knackig: Künstler lassen die musikalischen Hosen runter Pt.3

Bei Kurz Und Knackig geht es einfach darum, dass Musiker innerhalb kürzester Zeit 30 Fragen zum Thema Musik im Allgemeinen beantworten. In kurzen Abständen werden immer wieder die unterschiedlichsten Künstler ihre musikalischen Hosen vor euch runterlassen.

Heute stand uns Niklas Kahl von Lord Of The Lost Rede und Antwort.

Meine früheste Kindheitserinnerung, die etwas mit Musik zu tun hat, war:

– eine kleine blaue Blechtrommel.

An dieses Schätzchen aus der Musiksammlung meiner Eltern kann ich mich erinnern:

– ABBA Schallplatten

Mein Vater quälte mich oft mit der Musik von:

– Ich wurde nie mit Musik gequält.

Diese Musikposter/Bandposter hingen in meinem Kinder/Jugendzimmer:

– Nightiwsh und Slipknot

Mein erstes selbstgekauftes Album war:

– Nightwish – Angels Fall First (glaub ich)

Diesen Song aus meiner Kindheit mag ich auch heute noch hören:

– Rolf Zuckowski – Kinder Brauchen Träume

Mein erstes besuchtes Konzert war:

– Toto, 2004, Braunschweig

Meine ersten eigenen Gehversuche an einem Instrument waren:

– im Kleinkindalter.

Mein absoluter Lieblingssong ist:

– Es gibt zu viele davon.

Meine erste Berührung mit Rock/Metal war:

– Die Ärzte (Goldenes Handwerk) / Nightwish (Oceanborn)

Außer Rock/Metal mag ich noch:

– generell jede handgemachte Musik.

Beim Autofahren höre ich:

– Seeed, Hiss, Nightwish, Leningrad Cowboys, …

Zu einem romantischen Abend gehört Musik von:

– Lord Of The Lost

Beim Sex mag ich die musikalische Untermalung von … überhaupt nicht:

– Unzucht

Auf meiner Hochzeit läuft/lief:

– gute Musik.

Auf meiner Beerdigung soll … laufen:

– Hiss – Tanzt Auf Meinem Grab

Diese(r) Band/Künstler ist zum Abgewöhnen?

– Capital Bra

Meine Lieblingsband ist:

– Nightwish

Die unterbewerteste Band aller Zeiten ist:

– Keine Ahnung.

Dieses peinliche Album befindet sich in meiner Sammlung:

– irgendwas von Tim Toupet.

Auf dieses Schätzchen in meiner Musiksammlung bin ich besonders stolz:

– Es gibt kein besonderes Schätzchen.

Das Konzert dieser Band würde ich zuliebe meine(s/r) Partners/Partnerin besuchen:

– Jedes, natürlich.

Unter der Dusche singe ich gerne diesen Song:

– Ich singe nur im Auto.

Mein bestes besuchtes Konzert war:

– Udo Lindenberg, Leipzig 2016 und Seeed, Hannover 2019

Dies Konzert abseits von Rock/Metal habe ich besucht:

– Siehe zuvor.

Ein Konzert diese(r/s) Band/Künstlers brauche ich nicht noch einmal:

– Nö, ich würd mir alles noch mal anschauen.

Stillstehen kann ich nicht bei einem Konzert von:

– Seeed!

Auf einem perfekten Mix-Tape dürfen diese drei Songs nicht fehlen:

– Nightwish – All The Works Of Nature Which Adorn The World, Peter Gabriel – Mercy Street und Elton John – Your Song

Drei Alben, die ich mitnehme auf eine einsame Insel:

– Nightwish – Human. :II: Nature., Hiss – Tut Buße und Ayreon – The Human Equation

Diesen Schlagersong gröle ich begeistert mit, wenn ich besoffen bin:

– Keine Ahnung.