Larcenia RoɆ: bestätigt für das Tennessee Metal Devastation Music Fest 2025

Das Tennessee Metal Devastation Music Fest hat die Band Larcenia RoɆ, einer der am schnellsten aufsteigenden Acts der modernen Deathcore-Szene, zu seinem bereits beeindruckenden Line-Up für 2025 bekannt gegeben. Das Festival findet am Samstag, den 11. Oktober 2025, im AMP in Jackson, Tennessee statt und verspricht einen ganzen Tag voller unermüdlicher Musik, Kunst und Underground-Kultur.

Larcenia RoɆ wurde Anfang 2023 gegründet und hat sich schnell einen Namen gemacht mit einer brutalen Mischung aus chirurgischer Präzision und knochenbrechender Brutalität. Ihre Debüt-EP Dereliction (2024) sorgte für großes Aufsehen in der extremen Metal-Community und verschaffte sich Aufmerksamkeit, bei den Metal-Medien und leidenschaftlichen Fans. Ihr Aufstieg blieb auch Unique Leader Records nicht verborgen, mit denen die Band weniger als ein Jahr später einen Vertrag unterzeichnete.

Jetzt, da ihr Debüt-Album Extraction in diesem Monat erscheint, wird die Band ihren drückenden Sound auf die nächste Stufe heben. Das Tennessee Metal Devastation Fest 2025 wird der Auftakt für ihren ersten Auftritt bei diesem Event sein.

„This will be one of the most intense sets of the day“, sagten die Festivalorganisatoren. „Larcenia RoɆ brings a live energy that’s utterly feral. If you love your metal fast, punishing, and razor-sharp — don’t miss them.“

Tickets sind jetzt für dieses Event für alle Altersgruppen (PG-13) erhältlich, das über 50 Anbieter, Food-Trucks, dunkle Kunstpräsentationen und zwölf Stunden durchgehende Musik der schwersten Art in der Region bietet. Bringt eure eigenen Kühler und Stühle mit. Bereitet euch auf eine vollständige Metal-Invasion vor.

Seht euch das Teaser-Video hier an:

Tennessee Metal Devastation Fest 2025 Line-Up (aktuell):

– Filth (Headliner – NC)

– Larcenia RoɆ (NC)

– Frayle (OH)

– Divisive (TN)

– Casket Robbery (WI)

– NinjaWitch (TN)

– Quiescent Mantis (TN)

– Ov Ruin (TN)

– The Red Mountain (MS)

Vier weitere Bands werden demnächst bekannt gegeben.

Datum: Samstag, 11.Oktober 2025

Ort: The AMP – 91 New Market St., Jackson, TN 38301

Zeit: 11:00 AM – 11:00 PM

Alle Altersgruppen – PG13 | Rain or Shine

Tickets & Festival Info: https://www.hubcityevents.com/events/tennessee-metal-devastation-music-fest-2025-10-11-2025