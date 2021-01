Leise War Gestern – Podcast: Christof Leim (Musik Journalist, Musiker bei The New Black, Heavysaurus und vieles mehr)

Anhören: Spotify: hier Apple Podcasts: hier Breaker: hier Google Podcasts: hier Overcast: hier Pocket Casts: hier Radio Public: hier Anchor.fm: hier

Shownotes

Moin und juten Tach zur neunzehnten Folge Leise War Gestern – der Time For Metal Podcast.

Der Gast

Heute haben wir den Gitarristen, Musikjournalisten und Tausendsassa Christof Leim bei uns im Studio. Wir bringen Herzensthemen, wie seine Arbeit als Chefredkateur beim deutschen Metal Hammer in den Podcast, sprechen darüber wie ein „alter Hase des Musikjournalismus“ sich für ein Format wie WWW Sessions: Online Wein Abend Mit In Extremo vorbereitet und erfahren was ein Kind von der Mosel gegen einen Kater macht. Natürlich kommen wir auf seine Arbeit bei The New Black zu sprechen und finden heraus, dass Christof als einziges Bandmitglied der Metaldinos von Heavysaurus kein Dinosaurierkostüm trägt.

Moderatoren

Kai R. (Chefredakteur, technische Leitung Magazin und Podcast-Moderator)

Sebastian S. (Redakteur und Podcast-Moderator)

Wann erscheint die nächste Folge

Dienstag den 19.01.2021

Musik im Outro Für das Outro hat sich unser Gast The New Black – Long Time Coming gewünscht.

Link zur Playlist: hier