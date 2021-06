Leise War Gestern – Podcast: Inga Scharf und Stefan Schmidt von Van Canto (A-cappella-Heavy-Metal) im Interview und Themenroulette

Moin und juten Tach zur einunddreißigsten Folge Leise War Gestern – der Time For Metal Podcast.

Die Gäste

Mit Inga Scharf und Stefan Schmidt haben wir zwei spezielle Gäste im Studio. Im Interview unterhalten wir uns über ihre Band Van Canto. Wir sprechen über das aktuelle Release To The Power Of Eight, über ihre Verbindung zur Düsseldorfer Szenekneipe Pitcher, über Mikrofone und über das fünfzehnjährige Bandbestehen. Selbstverständlich erklärt uns Inga, warum die Band „Rost“ angesetzt hat. Thematisch schweifen wir ab und sprechen im Themenroulette darüber, welches Album uns besonders geprägt hat und natürlich auch warum?

Moderatoren