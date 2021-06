Leise War Gestern – Podcast: Simon Michael von Subway To Sally im Interview und Themenroulette

Moin und juten Tach zur dreiunddreißigsten Folge Leise War Gestern – der Time For Metal Podcast.

Die Gäste

Wer an deutschsprachigen Mittelalter-Metal/Folk-Rock denkt, der kommt an Bands wie In Extremo, Schandmaul, Tanzwut, Saltatio Mortis, Feuerschwanz und Vogelfrei nicht vorbei. Wer jetzt aber genau aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, dass ein weiterer wichtiger Vertreter des Genres in der Liste fehlt – genau Subway To Sally. Mit Simon Michael haben wir den Schlagzeuger der deutschen Folk-Rocker bei uns im Podcast-Studio zu Gast. Neben den Plänen zur Eisheiligen Nacht 2021/2022 sprechen wir auch darüber, wie die Zusammenarbeit mit Sascha zum Song Kaufmann & Maid gelaufen ist, wie es nach der Krise um die Konzertbranche steht und was Simon persönlich davon denkt, ein Jubiläumskonzert zu spielen (Subway To Sally werden 2022 – 30 Jahre).

Moderatoren

Kai Rath (Chefredakteur, technische Leitung Magazin und Podcast-Moderator)

Sebastian Speetzen (Podcast-Moderator und Redakteur)

Wann erscheint die nächste Folge?

Dienstag, den 13.07.2021

Song im Outro: Breaking Benjamin – Evil Angel

Link zur Playlist: hier