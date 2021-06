Leprous: veröffentlichen erste Single/Video „Running Low“ vom anstehenden Album „Aphelion“

Das norwegische Rock-Outfit Leprous haben die erste Single Running Low vom anstehenden Studioalbum Aphelion veröffentlicht, das am 27.08.2021 weltweit via InsideOutMusic erscheinen wird.

Hier gibt es das Video zum Eröffnungssong Running Low, bei dem Troll Toftenes Regie führte:

Leprous Sänger/Keyboarder Einar Solberg sagt zu Running Low: „Die ursprüngliche Idee für Running Low entstand, als ich mich auf dem Weg zu einem Berggipfel namens Himingen in Telemark, Norwegen, dazu zwang, eine Skizze auf meinem Handy zu schreiben. Es fühlte sich völlig sinnlos an, während ich es tat, aber als ich zurückkam, konnte ich damit weitermachen und es tatsächlich zu einer richtigen Komposition strukturieren. Dann haben wir uns mit der Band in den Cederberg Studios getroffen, um das Ganze noch weiter auszubauen. Dieser Song ist ein Beweis dafür, dass selbst die kleinsten Funken zu einer großen Flamme werden können. Obwohl wir eine Band sind, die immer neue Gebiete erkunden will, glaube ich, dass Running Low sowohl unsere alte als auch unsere neue Fangemeinde leicht vereinen kann.“

Den Nachfolger des hochgelobten Albums Pitfalls aus dem Jahr 2019 nahmen Leprous während des vergangenen Jahres in drei verschiedenen Studios auf. Ghost Ward Studios in Schweden, Ocean Sound Recordings in Norwegen und Cederberg Studios in Norwegen. Das Album wurde wieder gemixt von Adam Noble (Placebo, Biffy Clyro, Nothing But Thieves etc.), gemastert von Robin Schmidt (The 1975, Placebo, The Gaslight Anthem etc.), und das Frontcover wurde von Elena Sigida auf der Basis einer Fotografie von Øystein Aspelund designt.

Trackliste Aphelion:

Running Low Out Of Here Silhouette All The Moments Have You Ever? The Silent Revelation The Shadow Side On Hold Castaway Angels Nighttime Disguise

Neben der Jewelcase CD und der digitalen Version wird Aphelion auch als limitierte Mediabook CD (mit erweitertem Booklet) und als Gatefold 2LP+CD mit zwei Bonustracks (A Prophecy To Trust und Acquired Taste (Live 2021)) erhältlich sein.

Die 180g 2LP Vinyl Version im Gatefold inklusive des kompletten Albums auf CD (Bonus) wird in folgenden Varianten und limitierten Editionen erhältlich sein:

Schwarz, 2LP+CD – unlimitiert

Ultraklar, 2LP+CD – 500 Kopien via IOM Webshop und CM Distro

und Gold, 2LP+CD – 200 Kopien via JPC

Transparent/hellblau, 2LP+CD – 200 Kopien via EMP

Cremeweiß, 2LP+CD – 400 Kopien via O-Merch

Blutrot, 2LP+CD – 200 Kopien via Leprous

Hier könnt Ihr die verschiedenen Formate von Aphelion vorbestellen: https://leprousband.lnk.to/Aphelion

Leprous – 20th Anniversary European Tour

01.12.2021 (NO) Oslo, Vulkan Arena

03.12.2021 (NL) Nijmegen, Doornroosje

04.12.2021 (UK) London, Electric Ballroom

05.12.2021 (FR) Paris, Elysee Montmartre

06.12.2021 (DE) Aschaffenburg, Colos-Saal

07.12.2021 (AT) Vienna, Arena

08.12.2021 (LU) Esch, Rockhal

09.12.2021 (FR) Lyon, Ninkasi Kao

10.12.2021 (ES) Barcelona,- Apolo 1

11.12.2021 (ES) Madrid, LAB

13.12.2021 (IT) Milan, Live Club

14.12.2021 (CH) Aarau, KiFF

15.12.2021 (DE) Munich, Technikum

16.12.2021 (DE) Berlin, Columbia Theater

Leprous – Live 2022:

17.06.2022 (FR) Clisson, Hellfest

25.06.2022 (NL) Valkenburg, Midsummer Prog Festival

16.07.2022 (IT) Cremona, Luppolo In Rock

20.08.2022 (UK) Bristol, ArcTanGent Festival

Weitere Showtermine werden noch bekanntgegeben.

Leprous line-up:

Robin Ognedal – Gitarre

Simen Børven – Bassgitarre

Einar Solberg – Gesang und Keyboard

Tor Oddmund Suhrke – Gitarre

Baard Kolstad – Schlagzeug

