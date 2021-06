Brainstorm: bringen neue Single mit Lyric Video

Nach einem fulminanten Start der ersten Brainstorm Single Escape The Silence (feat. Peavy Wagner, Rage) vor 6 Wochen, wartet die Metal Gemeinde nun auf die frische neue Single Where Ravens Fly. Ab heute kann man nun endlich diesen extrem melodischen und metreißenden Song hören, der allein schon durch die unglaublichen packenden Refrain schon alleine den Zuhörer fesseln kann. Das ist der nächste große Schritt in Richtung Album und einem Power-Metal-Monument Wall Of Skulls.

Dazu gibt es ein brandneues Lyric-Video das man hier sehen kann:

Wer das neue Brainstorm-Album Wall Of Skulls hört, spürt sofort, wie stark die Band um Sänger Andy B. Franck vom überzeugenden Vorgängerwerk Midnight Ghost (2018) profitiert hat. Midnight Ghost war für die süddeutschen Powermetaller eine musikalische Zäsur, mit der sich die Bandmitglieder auf ein noch höheres Qualitätslevel gehievt und neue künstlerische Horizonte erschlossen haben. „Wir spürten schon bei Veröffentlichung der Scheibe, dass wir das bis dato vielleicht wichtigste Werk der Brainstorm -Historie in den Händen halten“, erklärt Franck. „Die Verkaufszahlen und auch die Reaktionen des Publikums während der anschließenden Tour haben diesen Eindruck bestätigt. Die neuen Songs wurden von unseren Fans auf Anhieb mindestens genauso frenetisch gefeiert wie unsere Klassiker.“ Genau an dieser Stelle knüpft Wall Of Skulls nun an und geht konzeptionell sogar noch einen ganzen Schritt weiter. Franck spricht vor einer „fast schon unheimlichen Energie, die im Proberaum beim Entstehen der Songs geherrscht hat. In Summe haben wir diesmal so viele kraftvolle und schnelle Nummern wie noch nie auf ein Album gepackt. Das alles passierte ohne Kalkül oder vorherige Planung, sondern auf ganz natürliche Weise. Wir haben einfach kompromisslos an den Songs gearbeitet und einen eingeschlagenen Kurs nie auf halber Strecke abgebrochen. Walls Of Skulls ist somit mitnichten Midnight Ghost 2.0, sondern eine erneute, deutlich erkennbare Weiterentwicklung.“

Übrigens eine, die in gewisser Weise von den schwierigen kulturellen Bedingungen des von Unsicherheit und öffentlichem Lockdown geprägten Jahres 2020 sogar profitiert hat. „Es mag paradox klingen, aber durch die Corona-bedingten Tourabsagen und die veränderten Terminvorgaben hatte ich während der Produktion von Wall Of Skulls die Zeit, Dinge, mit denen ich nicht vollends zufrieden war, zurückzustellen oder sogar noch einmal von vorne zu beginnen. Im Mai 2020 beschlich mich das Gefühl, dass ich mich künstlerisch im Kreis zu drehen beginne, deshalb habe ich viele Gesangsaufnahmen gelöscht und bin sechs Wochen später noch einmal neu angefangen. Für mich war wichtig, dass die Songs auf keinen Fall zum Schnellschuss werden, sondern das Optimum unserer Schaffenskraft präsentieren.“

Und genau das gelingt den zehn Tracks (plus Intro) tatsächlich. Brainstorm feuern auf Wall Of Skulls aus vollen Rohren, die Gitarristen Torsten Ihlenfeld und Milan Loncaric reihen massenhaft starke Gitarrenriffs aneinander, lassen ihrer Rhythmusgruppe um Bassist Antonio Ieva und Schlagzeuger Dieter Bernert freie Hand, um damit ihrem charismatischen Frontmann gewissermaßen den roten Teppich für große Melodien und hymnische Refrains auszulegen.

Veröffentlicht wird Wall Of Skulls am 17. September 2021, mit einem Cover, das abermals vom ungarischen Künstler Gyula Havancsak (Accept, Stratovarius) stammt und mit seinem grandiosen Design eines der bis dato stärksten Brainstorm-Alben perfekt einrahmt. Andy B. Franck kann diesen positiven Eindruck nur bestätigen: „Ich habe mich in meiner Rolle bei Brainstorm niemals zuvor dermaßen wohlgefühlt!“