Enforcer: veröffentlichen Video zur neuen Single „Kiss Of Death“

Im März 2021 hat das schwedische Heavy Metal-Kommando Enforcer sein zweites Live-Album Live By Fire II veröffentlicht, das während ihrer wahrlich triumphalen Show in Mexico City im Jahr 2019 aufgenommen wurde. Aber Enfocer schwelgen nicht in Erinnerungen an ehemalige Glanztaten, ganz im Gegenteil. Die Brüder Olof und Jonas Wikstrand haben sich in ihrem eigenen Hvergelmer Studio eingeschlossen und an neuem Material gearbeitet. Die jetzt veröffentlichte brandneue Single Kiss Of Death vermittelt einen ersten Eindruck von Enforcers sechstem Studioalbum, das Anfang 2022 veröffentlicht werden soll.

Hier gibt es die digitale Version der Single: https://bfan.link/kiss-of-death

Olof Wikstrand kommentiert: „Heavy Metal-Fans dieses Planeten, seid Ihr bei uns? Jetzt ist es endlich an der Zeit, das zu veröffentlichen, woran wir im vergangenen Jahr gearbeitet haben, und es fühlt sich großartig an, Euch allen jetzt Kiss Of Death zu präsentieren. Eine rohe, und doch sehr melodische Speed Metal-Hymne. Eine Hit-And-Run-Metal-Hymne, bei der jeder headbangen muss!“

Hier könnt Ihr Euch auch die Videoserie der Studioarbeiten, von der Demo-Phase bis zum finalen Mix, anschauen: https://www.youtube.com/user/enforcermetal

Enforcer live bei ihrer Kings Of The Underground Tour 2022 mit Skull Fist und Ambush:

05.05.22 DE – Essen – Turock

06.05.22 NL – Rotterdam – Baroeg

07.05.22 FR – Dijon – La Vapeur

09.05.22 ES – Barcelona – Salamandra

10.05.22 ES – Madrid – Caracol

11.05.22 FR – Montpellier – Secret Place

12.05.22 DE – Weiher – Live Music Hall

13.05.22 DE – Leipzig – Hellraiser

14.05.22 DE – Hamburg – Kulturpalast

15.05.22 BE – Hasselt – Muziekdroom

16.05.22 DE – Hannover – Subkultur

17.05.22 DE – Berlin – Lido

18.05.22 PL – Warsaw – Progresja

19.05.22 AT – Vienna – Viper Room

20.05.22 DE – München – Backstage

21.05.22 IT – Milan – Slaughter Club

Tickets gibt es hier: https://dragon-productions.eu/portfolio-item/enforcer/

Enforcer sind.

Olof Wikstrand | Gesang und Gitarre

Jonas Wikstrand | Schlagzeug, Piano und Keyboard

Tobias Lindqvist | Bassgitarre

Jonathan Nordwall | Gitarre

www.facebook.com/enforcerofficial/

www.nuclearblast.de/enforcer

www.instagram.com/enforcerofficial/

https://twitter.com/enforcermetal

https://www.youtube.com/user/enforcermetal