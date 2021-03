Libra And Special Guests: Metal-Musiker ehren Synth Pop-Könige Depeche Mode

40 Jahre nach der Bandgründung wurden die britischen Synth Pop Könige Depeche Mode am 7. November 2020 in die Rock ’n‘ Roll Hall Of Fame aufgenommen, was kontrovers diskutiert wurde, denn was hat eine Electro Pop Band in der illustren Runde von verdienten Rockmusikern zu suchen. Einiges, denn in den 1980er-Jahren waren sie Vorbilder für eine ganze Reihe von Bands und sie haben viele Anhänger, auch im Metalbereich.

Zu den ganz großen Depeche Mode-Anhängern gehört auch Libra, ein Produzent und Songwriter aus der Metalszene. Seit seiner Kindheit begleiten ihn Dave Gahan, Martin Gore, Andrew Fletcher und zuvor Vince Clarke und Alan Wilder. Zu seinen absoluten Lieblingssongs gehört seit jeher It Doesen’t Matter Two vom Album Black Celebration aus dem Jahr 1986, welches gerade sein 35-jähriges Jubiläum feiert. Zu diesem Anlass kam Libra während des Corona-Lockdowns auf die Idee, dem Song ein neues Gewand zu verpassen. Er nahm ein erstes Demo auf und schickte es an befreundete Musikerkollegen. Nicht wenige bekundeten Interesse, an dem Projekt teilnehmen zu wollen.

So spielten Libra, Shaun MacGowan (My Dying Bride), Aaron Stainthorpe (My Dying Bride), Eicca Toppinen (Apocalyptica), Anneke Van Giersbergen (ex-The Gathering), Aaron Aedy (Paradise Lost), Don Aires Pereira (Moonspell), Kenny Hickey (ex-Type O Negative, Silvertomb), Caleb Bingham (Athanasia, ex-Five Finger Death Punch) und Ruud Jolie (Within Temptation) jeweils ihre Parts zu dem Arrangement in ihren eigenen Homestudios ein. Kam die Originalversion von It Doesen’t Matter Two etwas zerbrechlich und arg reduziert, fast schon blutarm, daher, ist nun eine epische und kraftvolle Corona-Lockdown-Coverversion herausgekommen, die ihr euch hier anhören könnt:

Hier könnt ihr euch den Song bei Amazon Music herunterladen, oder hier bei Spotify anhören.

Die Hälfte aller Einnahmen wird übrigens an die International Association For Suicide Prevention gespendet.