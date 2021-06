Lionheart: haben ihre EU-Tour 2021 offiziell auf 2022 verschoben

Lionheart, Terror, Get The Shot & Dying Wish kommen im Herbst 2022 auf EU-Tour! Es ist wahrscheinlich keine weitere Beschreibung erforderlich, um sich das Schwergewicht dieses Pakets auszumalen!

Um den Wahnsinn zu steigern, verlosen Lionheart in Zusammenarbeit mit Impericon eine Reise nach Los Angeles für Dich und einen Freund, inkl. BBQ, Skaten und eine entspannte Session mit der Band!

Sichert euch eure Tickets HIER, mit der Chance auf einen fetten Ausflug!

Alle Informationen zur Teilnahme am Wettbewerb findest Du HIER.

Lionheart EU Tour 2022

Presented by Kingstar Music

+ Terror + Get The Shot + Dying Wish

07.10.2022 GER Stuttgart, Im Wizemann

08.10.2022 GER Cologne, Live Music Hall

09.10.2022 GER Eindhoven, Dynamo

10.10.2022 BE Antwerp, Zappa

11.10.2022 FR Paris, La Machine de Moulin Rouge

12.10.2022 ES Barcelona, Razzmatazz 2

13.10.2022 FR Lyon, Le Ninkasi Kao

14.10.2022 CH Zurich, Komplex XS

15.10.2022 AT Vienna, Simm City

16.10.2022 CZ Prague, Meet Factory

17.10.2022 HUN Budapest, Barba Negra

18.10.2022 GER Munich, Backstage Werk

19.10.2022 GER Nuremberg, Löwensaal

20.10.2022 GER Berlin, Huxleys

21.10.2022 GER Hamburg, Markthalle

22.10.2022 GER Leipzig, Felsenkeller

23.10.2022 GER Wiesbaden, Schlachthof

Tickets: https://imperi.cn/lnhrt-tix

Nach dem Chart Erfolg ihres aktuellen Albums Valley Of Death, das sich in die Top 20 der Offiziellen Deutschen Album Charts festkrallte, gibt es nach dem Corona Sommerdesaster einen Nachschlag mit dem Live Auftritt beim Summer Breeze 2019!

Kenner wissen, dass ein hoher Mosh-Anteil die Musik der Jungs aus Oakland auszeichnet, eine gute Party ist garantiert! Fette Breakdowns, ein guter Mix aus Metal und eine leichte Fast Forward-Schlagseite werden alle Hardcore-Jünger unter Euch begeistern.

Für genügend Action vor und auf der Bühne war gesorgt und um ein wenig Trost nach dem Festivalausfall 2020 zu spenden, präsentieren die Kalifornischen Hardcore Legenden Lionheart ihr erstes Live-Album überhaupt, um euch das Festival-Feeling zurück und direkt ins Haus zu liefern – Live At Summer Breeze, via Arising Empire erhältlich!

Live At Summer Breeze ist erhältlich als Digi, LP und limitierte Special-Bundles via Impericon, CoreTex und EMP – jetzt bestellen!