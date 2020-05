Lionheart: „The Reality Of Miracles“ erscheint am 31. Juli bei Metalville Records

die britische Hard Rock Legende Lionheart feiert am 31. Juli mit ihrem neuen Studioalbum The Miracle Of Dreams ihr Metalville Labeldebut.

Die 13 Songs entstanden im Studio von Lionheart Gründungsmitglied Steve Mann in Hannover, welcher das Album auch selbst produziert und gemastered hat.

The Miracle Of Dreams bietet kraftvollen, melodischen Hard Rock auf höchstem spielerischen Niveau.

Von der bereits 1980 gegründeten Band sind die drei Originalmitglieder DennisStratton (ex-Iron Maiden), Steve Mann ( ex-Liar) und Rocky Newton (ex-Wildfire) nach wie vor mit dabei.

Track List

1. Salvation

2. Thine Is The Kingdom

3. High Plains Drifter

4. The Reality Of Miracles

5. Five Tribes

6. Behind The Wall

7. All I Want Is You

8. Widows

9. Kingdom Of The East

10. Outlaws Of The Western World

11. Overdrive

12. The First Man

13. Still It Rains On Planet Earth (Lacrimosa)

Line Up

Lee Small (ex-Shy) – lead vocals.

Dennis Stratton (ex-Iron Maiden) – lead guitar/backing vocals

Steve Mann (ex-Liar) – lead guitar/backing vocals

Rocky Newton (ex-Wildfire) – bass guitar/backing

Clive Edwards (ex-Pat Travers, Uli Jon Roth & Wild Horses) – drums,percussion

Discography

Hot Tonight (1984)

Unearthed – Raiders Of The Lost Archives(1999)

Second Nature (2017)

The Miracle Of Dreams (2020)