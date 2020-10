Lionheart: veröffentlichen Live-Performance von „Lock Jaw“ vom neuen Live-Album „Live At Summer Breeze“

Nach dem Chart Erfolg ihres aktuellen Albums Valley Of Death, das sich in die Top 20 der Offiziellen Deutschen Album Charts festkrallte, gibt es nach dem Corona Sommerdesaster einen Nachschlag mit dem Live Auftritt beim Summer Breeze 2019!

Kenner wissen, dass ein hoher Mosh-Anteil die Musik der Jungs aus Oakland auszeichnet, eine gute Party ist garantiert! Fette Breakdowns, ein guter Mix aus Metal und eine leichte Fast Forward-Schlagseite werden alle Hardcore-Jünger unter Euch begeistern.

Für genügend Action vor und auf der Bühne war gesorgt und um ein wenig Trost nach dem Festivalausfall 2020 zu spenden, präsentieren die Kalifornischen Hardcore Legenden Lionheart ihr erstes Live-Album überhaupt, um euch das Festival-Feeling zurück und direkt ins Haus zu liefern – Live At Summer Breeze!

Die Live-Platte wird am 6. November 2020 erhältlich sein!

Live At Summer Breeze ist erhältlich als Digi, LP und limitierte Special–Bundles via Impericon, CoreTex und EMP – greift schnell zu!

Um den Festivalgeist zu feiern und wiederzubeleben, enthüllt die Band die zweite Live-Performance eines weiteren großartigen Klassikers Lock Jaw als Mitschnitt vom Summer Breeze 2019!