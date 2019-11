Lionheart: veröffentlichen neue Single ‚Born Feet First‘ vom kommenden Album »Valley Of Death«

Die kalifornischen Hardcore-Legenden Lionheart veröffentlichen nach den erfolgreichen Singles Valley Of Death, Burn und Rock Bottom feat. Jesse Barnett (Stick To Your Guns) nun ihre vierte Single Born Feet First von ihrem kommenden Studioalbum Valley Of Death!

Valley Of Death erscheint am 15. November 2019 via Arising Empire!

Schaut euch das brandneue Musikvideo zu Born Feet First hier an:

Im November gehen Lionheart zusammen mit Deez Nuts, Kublai Kahn, Obey The Brave und Fallbrawl auf große Europa-Tour!

Lionheart Valley Of Death European Tour 2019

/w special guests: Deez Nuts, Kublai Kahn, Obey The Brave, Fallbrawl

07.11. NL Haarlem, Patronaat

08.11. DE Hamburg, Gruenspan

09.11. BE Hasselt, Muziekodroom

10.11. FR Lyon, CCO

11.11. FR Paris, Gibus

12.11. CH Zürich, Dynamo

13.11. DE Karlsruhe, Substage

14.11. DE Berlin, SO36

15.11. DE München, Backstage

16.11. DE Köln, Palladium*

17.11. DE Hannover, Faust

18.11. CZ Prag, Meet Factory

19.11. HU Budapest, Dürer Kert

20.11. AT Wien, Flex

21.11. DE Nürnberg, Z-Bau

22.11. DE Wiesbaden, Schlachthof

23.11. DE Leipzig, Haus Auensee*

(* Lionheart only, w/ Stick To Your Guns)

Valley Of Death Tracklist:

01. Valley of Death

02. Burn

03. For The Record

04. Rock Bottom (feat. Jesse Barnett)

05. When I Get Out

06. Born Feet First

07. Stories From The Gutter

08. Before I Wake (feat. Mr. Jet Black)

09. In My Skin

10. Dragging Heaven

Die Könige des Hardcore aus der Bay Area in Kalifornien haben die Szene erstmals 2007 mit ihrem Debütalbum The Will To Survive gestürmt. Von Bands wie Blood For Blood, Hatebreed, und Madball beeinflusst, starteten Lionheart damit direkt mit einem brutalen Sturm von mörderischem Hardcore. Schon wenig später, im Jahr 2010 folgte Built On Struggle und 2012 legten sie mit Undisputed und jahrelangem, konsequenten Touring nach.

Nach einer kurzen Pause nach der Veröffentlichung Undisputed kehrte die Band 2014 stärker denn je mit Welcome To The Westcoast zurück. Das Album stieg mit #1 sowohl in die iTunes Metal als auch in die GooglePlay Metal Charts ein. Lionheart eroberten im Januar 2016 erneut die Szene mit Love Don’t Live Here. Der Albumtitel, der eine Anspielung auf den R&B/ Motown Klassiker desselben Namens ist, zeigt den Widerwillen der Band, sich in die immergleiche „Hardcore-Schublade“ stecken zu lassen , genauso wie die bitteren und harschen Lyrics, für die die Band bekannt ist.

Im November 2017 veröffentlichten Lionheart dann Welcome To The Westcoast II. Als eine Fortsetzung zu Welcome To The Westcoast (2014) läutete das Album eine neue Ära des kalifornischen Hardcores ein und brachte der Band erneut #1 in den iTunes Metal charts und Google Play Metal Charts ein.

Jetzt, nach zwei Jahren unablässigem weltweitem Touring kehren Lionheart mit ihrem bisher härtesten Album zurück: Valley Of Death. Mit einer Mischung aus metallischem Hardcore und harten West-Coast-Groove bietet Frontmann Rob Watson einen Einblick in ein Leben voller Qualen, Gewalt und einem unbeugsamen Willen, nicht aufzugeben.

Lionheart sind:

Rob Watson – Gesang

Nick Warner – Gitarre

Walle Etzel – Gitarre

Richard Mathews – Bass

Jay Scott – Schlagzeug

