Ray Wilson: Werkschau ‚Upon My Life‘ erschienen

Das neue Doppelalbum von Ex-Genesis und /-Stiltskin Sänger Ray Wilson ist jetzt im offiziellen Ray Wilson Online Shop (inkl. unterschriebener Exemplare!) und auf weiteren Plattformen erhältlich.

Es sind bereits zwei Videos erschienen: Come To The End Of The World hier ansehen. Den von der polnischen Sängerin Gosia Mielech gefeaturten Song I Wait And I Pray könnt ihr hier sehen:

Vor 20 Jahren war Ray Wilson Co-Songwriter und Sänger des letzten Genesis-Studioalbums Calling All Stations.

Das Werk erreichte Platz 2 in den deutschen und britischen Charts und wurde von einer 46-tägigen europäischen Tour begleitet, darunter auch zwei Shows als Headliner bei Rock Im Park und Rock Am Ring.

Bereits vor Genesis war der Schotte mit Stiltskin erfolgreich.

Die Single Inside war eine Nummer 1 in UK und den MTV European Charts.

Auch seine andere Prä-Genesis-Band Cut feierte Erfolge, u.a. auf ausverkauften Stadiontouren mit Legenden wie den Scorpions und Westernhagen.

2002 startete Ray seine Solokarriere mit zwölf sold-out acoustic Gigs auf dem Edinburgh International Festival.

Ray hat eine Menge erlebt und eine Menge richtig gute Songs angesammelt.

Upon My Life ist eine beeindruckende Werkschau, die die 20 Jahre seit Genesis zusammenfasst. On top kommen zwei brandneue Tracks – Come The End Of The World und I Wait And I Pray – die sich beide mit den aktuellen politisch verwirrten bzw. verwirrenden Zeiten und einer sich immer mehr polarisierenden Welt auseinandersetzen.

Als Veröffentlichungsdatum hat Ray absichtlich den Tag des Brexit, den 1. November 2019, gewählt.

Für Ray ist dieses Doppel-Album eine spirituelle Reise durch Songs, die als Botschaft Frieden, Liebe, Hoffnung und den Glauben an sich selbst transportieren.

Jedes Stück vermittelt eine spirituelle Botschaft und repräsentiert einen Moment im Leben des Künstlers. Musik ist für Ray einerseits Eskapismus, andererseits die Möglichkeit, seine Botschaft der Hoffnung zu verbreiten, die sich auch noch in den melancholischsten Songs wiederfindet.

www.raywilson.net

www.facebook.com/raywilsonofficial