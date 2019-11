Revel In Flesh: „Blood Oath“ Lyric Video veröffentlicht

Revel In Flesh präsentieren mit Blood Oath einen ersten Song von ihrem neuen Longplayer The Hour Of The Avenger!

Das fünfte Album der schwäbischen Death Metaller wird am wird 6. Dezember 2019 über War Anthem Records veröffentlicht. Mix und Mastering lagen in den Händen von Dan Swanö (Unisound Studios), das Cover stammt von Juanjo Castellano.

Revel In Flesh entwickeln auf The Hour Of The Avenger ihren eigenen Sound konsequent weiter: mit mehr Epik, mehr Melodien, mehr Intensität und gleichzeitig tief im klassischen europäischen Death Metal der 90er Jahre verwurzelt.

The Deathkult rages on! The hour of the avenger draws near!

The Hour Of The Avenger Tracklist:

1. The Hour Of The Avenger

2. My Trial

3. Blood Oath

4. The Nihilistic Nothingness

5. Sky Burial

6. Deathblow

7. Pervitin Speed Kill

8. The Wayfarer

9. Skull Sacrifice

10. The Nightbreed

11. Rock Out (Motörhead Cover)

Live:

09/11/2019 – Siegen – Kulturhaus Lyz

30/11/2019 – Aschaffenburg – Jukuz

7/12/19 – Aalen – Rock It (Album Release Show)

https://www.facebook.com/Revel-in-Flesh-304228902958414

https://www.revelinflesh.com