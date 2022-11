Liotta Seoul: neues Musikvideo zu „Won’t You Love Me“

Es ist wieder Freitag, und das hieß im letzten halben Jahr meistens eins: Genau, eine neue Single von Liotta Seoul! Denn die Band aus Koblenz hat (fast) mehr Singles als Love Island: Won’t You Love Me ist der siebte Song aus ihrem Album Worse, das am 25.11. über Krod Records erscheint.

Won’t You Love Me ist ein Nu-Grunge-Banger mit zahlreichen Popkultur-Referenzen, im Video gibts Gewalt und Flammen. Es bleiben also mal wieder wieder keine Wünsche offen.

Der Titel Won’t You Love Me ist eine falsche Fährte: Der Song handelt gar nicht von unerwiderter Liebe, sondern davon, die Liebe gar nicht als solche identifizieren zu können. Er handelt von der Unfähigkeit mit den eigenen Emotionen zu connecten, und zu wissen, dass man geliebt wird, obwohl man sich nicht geliebt fühlt. Eine gefährliche Mixtur.

Sänger Sven Int-Veen: „Stan von Eminem, die Liebesgeschichte von Pam und Jim in The Office, der Tod von Uncle Ben in jeder Spider-Man Geschichte… Diese ganzen Beziehungen haben mich in meinem Leben irgendwie mehr berührt als meine eigenen.“

Das Musikvideo, wie immer bei der Band eindrucksvoll inszeniert, erzählt eine Kurzgeschichte ohne echten Anfang und Ende: „Inspiriert wurde das Video von Wong-Kar Wai’s Fallen Angels, von Nicolas Winding Refns Too Old To Die Young und dem Madonna-Musikvideo zu Do You Know What It Feels Like For A Girl? von Guy Ritchie.“