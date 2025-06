Litania: serbisch-italienische Doom-Band kündigt selbstbetiteltes Album für den 10.10.2025 an

Die serbisch-italienische Doom- und Hindustan-Psych-Rock-Band Litania hat die Veröffentlichung ihres mystisch angehauchten, selbstbetitelten Debütalbums für den 10.10.2025 über Heavy Psych Sounds in Zusammenarbeit mit Subsound Records angekündigt.

Das Debütalbum umfasst acht Stücke, die evocative und hypnotische Doom-Klänge präsentieren, in denen die rohe Kraft der Gitarren mit der spirituellen Tiefe der indischen klassischen Musik verschmilzt. Die intensiven und dunklen Songs sind durch instrumentale Passagen mit Sitar, Dilruba, Harmonium und Tanpura ergänzt, während die tiefen und ritualistischen Vocals von Elisa De Munari von alten indischen Ragas inspiriert sind und eine Reise zwischen Abgrund und Transzendenz heraufbeschwören.

Über die Veröffentlichung äußern sie: “We’re beyond excited to finally share this record with you. Joining the Heavy Psych Sounds and Subsound Records family is a milestone that makes us proud — it marks the beginning of a new chapter, louder than ever.”

Die Debütsingle Manasi Devi kann bereits hier angehört werden: