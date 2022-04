Long Shadows Dawn – Isle Of Wrath

Die Hardrock-Combo aus Sänger Doogie White und Gitarrist Emil Norberg brachte am 06.08.2021 bei Frontiers das Album Isle Of Wrath auf den Markt. Bereits der erste Song Deal With The Preacher startet mit ordentlichem Tempo. Ich habe das Bedürfnis, den Lautstärkeregler hören zu drehen, leider gibt der Laptop nicht mehr her, ich muss wohl doch mal aufrüsten. Es macht richtig Spaß, so ein bisschen Flashback in die 80er, aber nicht altbacken, sondern frisch und gut. Raging Silence ist etwas ruhiger, aber keineswegs leise. Hier schaffen sie Platz für ganz viel Gitarre, was an der Stelle auch voll klargeht. On Wings Of Angels lässt eine Ballade vermuten, aber weit gefehlt. Es geht kraftvoll und laut weiter. Die Art, wie der Gesang über allem entlanggetragen wird, lässt mich immer wieder an alte Rock-Klassiker denken. Die elf Songs verteilen sich auf knapp 54 Minuten und bringen eigentlich alles mit, was das Herz des Hardrock-Fans hören schlagen lässt. Hell Has No Fury ist das bislang ruhigste Stück und im Mittelteil leicht melancholisch, was jetzt nicht so meins ist. Wird aber mit dem Beginn von Master Of Illusion sofort wettgemacht. Powervoll gestartet, geht der Song wieder genau in die Richtung, die man aus den guten alten Hardrockstücken liebt. Mich fasziniert der gelungene Import dessen, was in den 80ern in unseren Herzen verankert wurde, mit einem zeitgemäßen Touch, der das Ganze in die Gegenwart holt und ihm eine Daseinsberechtigung gibt. Es macht mich grad wirklich froh, dass es nicht so aufgewärmte Brühe ist, sondern richtig Spaß macht. Auch Steeltown kann man sich super anhören. Mit Never Wrote A Love Song kommt dann doch noch eine Ballade, aber selbst die stört mich nicht. Im Gegenteil, ich mag die Kraft in der Stimme, die hier besonders rauskommt. Auch die letzten zwei Stücke ändern meine Meinung nicht mehr. Wer Bock auf Hardrock hat, der den Flair der 80er ins Heute trägt, sollte hier mal reinhören.

