capelight pictures präsentiert den Director’s Cut von Lord Of Illusions erstmals auf Blu-ray in Deutschland.Die dritte Regiearbeit von Clive Barker („Hellraiser – Das Tor zur Hölle“, „Cabal – Die Brut der Nacht“) ist eine bluttriefende Adaption seiner eigenen Kurzgeschichte The Last Illusion. In dem dicht und atmosphärisch inszenierten Horrorthriller wird eine klassische Detektiv-Story mit mystischen Elementen und Merkmalen des Film noir kombiniert. Die Hauptrollen sind hervorragend mit Golden-Globe-Gewinner Scott Bakula (Star der Kultserie „Zurück in die Vergangenheit“) und Famke Janssen („X-Men“-Reihe, „James Bond 007 – GoldenEye“, „Hänsel und Gretel: Hexenjäger“) besetzt.

capelight pictures veröffentlicht Lord Of Illusions am 23.11. als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (Blu-ray + DVD) sowie als Single-DVD.

