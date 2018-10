Death.. Is Just The Beginning: Neuer Trailer: Nailed To Obscurity über die legendäre Compilation

Death.. Is Just The Beginning: Neuer Trailer: Nailed To Obscurity über die legendäre Compilation

Die legendäre Death Is Just The Beginning-Compilation ist zurück! Aber nicht nur das, unter diesem Banner ist das grandiose Package aus Kataklysm, Hypocrisy und The Spirit im Moment auf ausgiebiger Tour. Natürlich sind alle drei Bands auch auf dieser Ansammlung an Hochkarätern vertreten – die kanadischen Death Metaller beispielsweise mit einer Neuaufnahme ihres Klassikers „The Awakener“. Hypocrisy bieten eine Coverversion von „They Lie“ (The Exploited) und The Spirit lassen einen Song ihres Nuclear Blast-Labeldebüts Sounds From The Vortex hören. Heute präsentieren Nailed To Obscurity ihren Trailer zu dem Song ‚King Delusion‘, den sie beigesteuert haben – seht den Clip hier: https://www.youtube.com/watch?v=aFRCodEnS-A

Bestellt Euch die Compliation hier: http://nblast.de/DeathIsJustMMXVIII

Schaut Euch das Unboxing-Video der exklusiven Nuclear Blast Mailorder-Edition hier an:

https://www.youtube.com/watch?v=05n0Zs6T7T0&feature=youtu.be

Neben aktuellen Songs von unter anderem BRUJERIA, CARCASS, PARADISE LOST und THY ART IS MURDER finden sich auf „Death Is Just The Beginning“ eine ganze Reihe Raritäten. BENEDICTION, MEMORIAM und POSSESSED zerschmettern euch mit Demo-Versionen die Nackenmuskulatur, und auch unsere Label-Neuzugänge stellen sich vor: Die niederländischen Death/Thrasher BLEEDING GODS ebenso wie Deutschlands aktuell heißeste Düster-Melodic Deather NAILED TO OBSCURITY sowie die US-Prog-Extremisten AENIMUS. Außerdem meldet sich das Supertstar-Quintett INSIDIOUS DISEASE nach einigen Line-Up-Wechseln erstmals seit 2010 zurück, und das stärker denn je!

Und auch für die Liebhaber von Cover-Versionen gibt‘s noch echte Schmankerle. So covern IMMOLATION „Morbid Visions“ von Sepultura und haben dabei sogar Max Cavalera an Bord, und DECAPITATED lassen MESHUGGAH‘s „Sane“ in ihrer Interpretation hören.

Ausreden gibt es nicht – die „Death Is Just The Beginning“-Reihe ist ihrer MMXVIII-Variante kaum zu schlagen. Bärenstarke Szenespitzen und fantastische Newcomer sammeln sich hier, um in der stilistischen Bandbreite von NUCLEAR BLAST Records die Fan-Herzen höher schlagen zu lassen – nicht verpassen, es gibt viel zu entdecken!

Die Trackliste liest sich wie folgt:

01. BENEDICTION – Tear Off These Fucking Wings (demo)

02. KATAKLYSM – The Awakener (re-recorded)

03. HYPOCRISY – They Lie (The Exploited)

04. THE SPIRIT – Illuminate The Night Sky

05. MEMORIAM – The War Rages On (demo)

06. INSIDIOUS DISEASE – Soul Excavation

07. POSSESSED – Abandoned (demo)

08. THY ART IS MURDER – The Son Of Misery

09. IMMOLATION – Morbid Visions (feat. Max Cavalera) (Sepultura cover)

10. NAILED TO OBSCURITY – King Delusion

11. BLEEDING GODS – Beloved By Artemis

12. DECAPITATED – Sane (Meshuggah cover)

13. AENIMUS – Before The Eons

14. PARADISE LOST – Frozen Illusion

15. CARCASS – A Wraith In The Apparatus

16. BRUJERIA – Viva Presidente Trump!

»Death…Is Just The Beginning«

KATAKLYSM, HYPOCRISY, THE SPIRIT

23.10. H Budapest – Barba Negra

24.10. A Vienna – Arena

25.10. PL Wrocław – A2 ***NEW LOCATION***

26.10. D Geiselwind – MusicHall

27.10. I Milan – Live Music Club

28.10. CH Pratteln – Z7

29.10. F Lyon – Ninkasi Kao

31.10. E Madrid – Sala Mon

01.11. E Barcelona – Razzmatazz 2

02.11. F Limoges – CC John Lennon

03.11. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

04.11. B Antwerp – Trix

05.11. D Hamburg – Docks

06.11. S Gothenburg – Trädgår’n

07.11. S Stockholm – Fryshuset

09.11. FIN Helsinki – The Circus

10.11. FIN Tampere – Pakkahuone

12.11. DK Copenhagen – Pumpehuset

13.11. NL Leeuwarden – Neushoorn

14.11. D Berlin – Kesselhaus

15.11. D Dresden – Eventwerk

16.11. D Oberhausen – Turbinenhalle 2

17.11. D Leipzig – Hellraiser

Kommentare