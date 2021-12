Lord Of The Lost – Antagony (Re-Release)

Artist: Lord Of The Lost

Herkunft: Hamburg, Deutschland

Album: Antagony

Genre: Dark Rock, Gothic Rock

Spiellänge: 67:46 Minuten

Release: 26.11.2021

Label: Out Of Line

Link: https://www.facebook.com/lordofthelost

Bandmitglieder (Album):

Gesang, Gitarre, Cello – Chris „The Lord“ Harms

Bass – Class Grenayde (Klaas Helmecke)

Piano, Synthesizer, Percussion – Gared Dirge (Gerrit Heinemann)

Schlagzeug – Any Wayst (Anika)

Gitarre – Bo Six (Borislav Crnogorac)

Tracklist:

CD1

Preludium: About Love, Death & The Devil We Are The Lost Sex On Legs Fragmenting Façade Prison Epiphany Love Is Not Enough Antagony (The Truth Is Written Between The Lines) From The Cradle To The Grave Undead Or Alive Son Of The Dawn Inferior Seven Days Of Anavrin Revelation Reprise: Sober

CD2

Reveleation Bad Romance Love Is Not Enough (Piano Version) We Are The Lost (Instrumental Version) Sex On Legs (Instrumental Version) Prison (Instrumental Version) Epiphany (Instrumental Version) Love Is Not Enough (Instrumental Version) Antagony (Instrumental Version) Undead Or Alive (Instrumental Version)

Nachdem das Label Out Of Line das Debüt der Hamburger Band Lord Of The Lost im letzten Jahr wiederveröffentlicht hat, folgt nun ein Jahr später das Re-Release des zweiten Albums Antagony. Wieso es Sinn ergibt, ein Album nach zehn Jahren wiederzuveröffentlichen, muss man mir erst mal erklären. Ich denke aber, bei Corona hat man dann doch echt viel Zeit. Über Napalm Records, dem aktuellen Label der Band, hat man 2021 bereits Judas und The Sacrament Of Judas herausgebracht. Das Re-Release von Antagony ist am 26.11.2021 über ihr altes Label Out Of Line veröffentlicht worden. Erhältlich ist das Re-Release als CD und limitiertes Clear Vinyl. Zusätzlich gibt es ein Bundle, welches noch eine Kassette des Albums enthält und nur in diesem Bundle erhältlich ist.

Mit Preludium – About Love, Death & The Devil beginnt das Album sehr atmosphärisch und nachdenklich. Es folgt dann ein, ich würde aus heutiger Sicht sagen, doch ein recht typischer Lord-Of-The-Lost-Mix mit schnell nach vorne gehenden Songs wie Sex On Legs (Herr Manson lässt grüßen) und Songs mit sehr balladesken Songstrukturen wie Love Is Not Enough. Metal-Riffs, Gothic Rock und Electronic Elemente werden zu einer gefälligen Mischung verschmolzen.

Antagony hat gewiss seinen Anteil am Erfolg der Hamburger Band um Frontmann Chris Harms, der das Line-Up der Band in den Jahren der Existenz der Band doch schon gut durchgeschüttelt hat. Da dem Promomaterial ein falsches Beiblatt beilag (vom ersten Album Fears), kann ich die Richtigkeit der Angabe der Bandmitglieder bei dieser Aufnahme nicht garantieren. Das Line-Up müsste jedoch aufgrund der Zeitangaben der Zugehörigkeit der Bandmitglieder hinkommen.