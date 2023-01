Lord Of The Lost: mit „Blood & Glitter“ für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest nominiert

Lord Of The Lost wurden mit Blood & Glitter für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Songcontest in Liverpool nominiert, der am 3. März live in der ARD ausgestrahlt wird. Bei der Show entscheiden in diesem Jahr allein die Zuschauer, wer Deutschland 2023 beim wohl größten internationalen Musikevent der Welt vertreten wird. Die frisch gekürte Nummer 1 Band wird einer der Kandidaten für den deutschen Song für Liverpool sein.

Chris Harms über die Nominierung: „Wir sind eine Band, die sich noch nie bewusst irgendwem oder irgendwas angepasst hat. Keinem Trend, keiner Szene, keiner Erwartungshaltung. Wir haben immer das gemacht, was UNS gefällt, zu jeder Zeit. Dass wir nun mit unserem schrägen Genremix, so authentisch und unverbogen wie wir sind, für die größte Musikshow der Welt in Betracht gezogen werden, ist eine große Ehre und wir freuen uns extrem darauf, den ESC-Vorentscheid in vielerlei Hinsicht ein wenig bunter machen zu können. Ein Song wie Blood & Glitter ist für die deutsche TV- und Radio-Landschaft ein ganz schön hartes Brett – das wird polarisieren. Und da wir Kontraste lieben, macht es das ganze umso spannender für uns. Freunde, am 3. März wird es laut in der ARD!“

Der 1956 ins Leben gerufene Song Contest gehört zu den größten Musikevents weltweit. Deutschland ist in den letzten sieben Jahren sechs Mal auf dem letzten oder vorletzten Platz gelandet, aber Lord Of The Lost könnten die neue Hoffnung auf eine bessere Platzierung im Finale sein – nachdem Rock und Metal Bands wie Måneskin oder Lordi in den letzten Jahren den Sieg davontrugen.

Schau das offizielle Musikvideo zu Blood & Glitter hier:

Auf Blood & Glitter verleiht die Band ihrer Liebe für den Sound der 80er und die Optik des frühen 70er-Glamrock Ausdruck, ohne dabei auf einschlägige Metal-Elemente zu verzichten. Dabei geht die Band wie gewohnt ihren eigenen Weg und veröffentlicht ein Album, das mit allen Klischees, Vorurteilen, Genrenormen und Konventionen bricht und setzt dabei inhaltlich starke Statements.

Zusätzlich haben Lord Of The Lost eben den Single-Edit ihres Songs Leave Your Hate In The Comments veröffentlicht. Der Song zeigt klare Kante gegen Hass und Diskriminierung auf sozialen Medien und sorgte zu Jahresbeginn in der Originalversion mit offiziellem Video für starke Reaktionen.

Die Nominierung für den deutschen ESC-Vorentscheid reiht sich ein in die lange Liste der jüngsten Erfolge von Lord Of The Lost. Neben Platz 1 der Charts mit Blood & Glitter (noch stärker als mit ihrem Vorgängeralbum Judas, das auf Platz 2 einlief), war die Band ausgiebig 2022 nonstop auf Tournee – unter anderem als direkter Support für keine Geringeren als die legendären Iron Maiden, die sie auch auf der anstehenden Tour 2023 begleiten werden. Dazu stehen 2023 Auftritte auf den wichtigsten Metal Festivals Europas, wie dem Wacken Open Air oder dem Hellfest an.

Lord Of The Lost live 2023:

Club & Glitter Tour 2023:

01.02.23 DE – Hamburg / Knust – SOLD OUT!

02.02.23 DE – Dresden / Beatpol – SOLD OUT!

03.02.23 DE – Köln / Club Volta – SOLD OUT!

04.02.23 DE – München / Backstage – SOLD OUT!

05.02.23 DE – Berlin / Lido – SOLD OUT!

The Future Past Tour 2023 mit Iron Maiden:

03.06.23 FI – Tampere / Nokia Arena

24.06.23 IE – Dublin / 3Arena

26.06.23 UK – Glasgow / Ovo Hydro

28.06.23 UK – Leeds / First Direct Arena

30.06.23 UK – Manchester / AO Arena

03.07.23 UK – Nottingham / Motorpoint Arena

04.07.23 UK – Birmingham / Utilita Arena

07.07.23 UK – London / The O2

26.07.23 DE – Dortmund / Westfalenhalle

01.08.23 DE – München / Olympiahalle

Festivals 2023:

29.-30.04.23 BR – Sao Paulo / Summer Breeze Brazil

07.-10.06.23 PL – Gdansk / Mystic Festival

07.-10.06.23 AT – Nickelsdorf / Nova Rock

15.-18.06.23 FR – Clisson / Hellfest

05.-08.07.23 DE – Ballenstedt / Rockharz

13.-16.07.23 CZ – Zlin / Masters Of Rock

20.-22.07.23 FI – Laukaa / John Smith Rock Festival

29.-30.07.23 DE – Köln / Amphi Festival

02.-05.08.23 DE – Wacken / Wacken Open Air

29.-30.09.23 UK – Sheffield / HRH Goth 2

14.10.23 DE – Köln / Unter Schwarzer Flagge

17.-18.11.23 DE – Leipzig / Gothic Meets Classic

Lordfest 2023:

09.12.23 DE – Hamburg (not on pre-sale yet)

Tickets available here: http://tour.lordofthelost.de

Lord Of The Lost sind:

Chris Harms – Gesang, Gitarre

Pi Stoffers – Gitarre

Class Grenayde – Bass

Gared Dirge – Piano, Synths, Percussion, Gitarre

Niklas Kahl – Schlagzeug

