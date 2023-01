Triagone: veröffentlichen neue Single “Nvlla Regvla Sine Exceptione”

Die belgische Tech-Death Metal Band Triagone veröffentlicht eine weitere Single Nvlla Regvla Sine Exceptione von ihrer Debüt-EP Sem Papyrvs, welche am 10. Februar 2023 erscheint!

Schlagzeuger Lorenzo Vissol erklärt:

“’ZOMBIES

SWARMING UPON THE EARTH

INFECTING

ALL THINGS AMONGST US‘

We’re proud to reveal Nvlla Regvla Sine Exceptione, the fourth track of our upcoming debut EP Sem Papyrvs! This is one of our more straightforward songs which features an interesting guitar solo in canon in homage to the Yngwie Malmsteen iconic «echo etude», a first in Death Metal by our knowledge! This might be one of our most fun songs to play for me. The song still breathes even though it is relentless and the drum parts are crazy as hell!”

Die Single erscheint zusammen mit einem Schlagzeug & Gitarren Playthrough Video, welches man hier sehen kann:

Triagones Debüt-EP Sem Papyrvs wird als CD und Digitalalbum erscheinen und kann hier vorbestellt werden: https://triagone.bigcartel.com/

Sem Papyrvs Tracklist:

1. Novvs Ordo Seclorvm

2. Abyssvs Abyssvm Invocat

3. Ad Mortem Sem Papyrvs

4. Nvlla Regvla Sine Exceptione

5. De Beata Vita

6. Imperivm In Imperio

Triagone freuen sich außerdem bekanntzugeben, dass sie als Support von Schizophrenia, mit einer speziellen EP Release Show, am 10. Februar 2023 im Kavka in Antwerpen, Belgien, live spielen werden

Triagone spielen brutalen, technischen Death Metal mit einer frischen und authentischen Interpretation, Präsentation und Vision, angeführt von Sängerin und Puncherin Lorena Moraes und Lou-Indigo Caspar in einem Female Beast VS. Male Beast-Gesangsduo. Wohnhaft in Brüssel, Belgien, aber mit Wurzeln in Brasilien, Italien, Frankreich und Belgien, mischen Triagone für ihre Lyrics altgriechisch/lateinische und romanisch/germanische Sprachen.

Triagone Line-Up

Lorena Moraes – Vocals

Lou-Indigo Caspar – Lead Guitar & Vocals

Lucas Lembert – Rhythm Guitar

Leonard Ivanciu – Bass

Lorenzo Vissol – Drums

Triagone online:

https://www.facebook.com/TriagoneDeathMetal

https://www.instagram.com/triagone_/