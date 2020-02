Lost Legacy: „In The Name Of Freedom“ – Cover, Tracklist und Veröffentlichungsdatum ist klar

Am 20. März 2020 wird das neue Album der US-Metal Band Lost Legacy In The Name Of Freedom auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 06. März 2020.

Der Bronx, New York, entstammen Lost Legacy und sind seit über zwei Dekaden aktiv. Nach der Eigenproduktion The Aftermath dürfen sie mit ihrem zweiten Werk In The Name Of Freedom bei Pure Steel begrüßt werden.

Lost Legacy spielen klassischen Power Metal, ähnlich wie Metal Church und Vicious Rumors. Mit erstgenannter Legende spielte die Band sogar bereits erfolgreich eine US Tournee. Neben dem Gitarrendoppel, Jorge Pulido und Scott Bennett, Bassist Jochen Wittlinger und Schlagzeuger AJ Spinelli ist insbesondere Sänger David Franco ein Blickfang der Truppe. Sein außergewöhnlich voluminöser Gesang hebt die US Metaller von anderen Zeitgenossen mühelos ab.

Nichts anderes als klassischen Stahl, mit Flitzefinger-Gitarristen und einem superben Sänger bietet dieses neuzeitliche US Metal-Werk.

Coverartwork stammt von Pzychopart (https://www.facebook.com/Pzychopart/).

Tracklist:

1. Rise To Glory

2. My Faith

3. Front Line

4. In The Name Of Freedom

5. Take Me Away

6. Enough Is Enough

7. Will You Remember

8. Rules Of Engagement

Total Playing Time: 45:51 min