Lotrify: enthüllen Details zum neuen Album „Time Fracture“

Die Schweizer Metal-Band Lotrify hat viele Details zu ihrem kommenden Album enthüllt. Die neue Platte, der Nachfolger von Resilience aus dem Jahr 2018, wird Time Fracture heißen und am 17. Dezember veröffentlicht werden.

Zum Song Dreams Of Mine ist bereits ein erstes Video online:

Lotrify wurden 2008 von fünf jungen, ambitionierten Musikern aus Baden ins Leben gerufen. Durch ihre melodiösen und rhythmischen Gitarren und mit dem klaren Gesang wie auch Screams und Growls lässt sich ihr Stil am Besten als Melodic Metal bezeichnen. Dabei sind diverse Einflüsse von Metalcore bis Black Metal zu finden.

Im Sommer 2013 begaben sich Lotrify ins Studio für die Aufnahmen der EP Light Passes, Shadow Remains.

Im Jahr 2015 folgte eine Tour durch Osteuropa sowie zwei Highlights im Z7: Einerseits als Opener für die mächtigen Bands Exodus und Testament sowie drei Monate später als Mainsupport vor Gojira.

Nach weiteren Auftritten in der ganzen Schweiz und geteilten Bühnen mit Bands wie Rise Of The Northstar oder Hacktivist stellte die Band Mitte 2017 ihr Plan für das neue Album vor: Ein Konzeptalbum bestehend aus 3 Teilen, wobei jeder Teil separat aufgenommen und digital veröffentlicht wird. Am Ende ergaben die Teile jedoch ein Ganzes, welches dann am 21. September 2018 als vollständiges Album Resilience erschienen ist.

Mit den neuen Tracks im Gepäck und vielen geplanten Shows, unter anderem im Rahmen der Greenfield Foundation Tour war der Kalender voll für 2019. Im darauffolgenden Jahr wurden auch schon fleißig neue Songs geschrieben, mit der nun aufgetauchten Pandemie hatte man gezwungenermaßen auch immer mehr Zeit für Songwriting.

Der ursprüngliche Plan war es, eine EP aufzunehmen. Da aber die fast geschlossenen Grenzen die Recordingsessions in Deutschland quasi verunmöglichten, wurde fleißig weiter am Songmaterial gearbeitet. Im Sommer 2021 war es dann endlich soweit und die Aufnahmen konnten beginnen. Nun hatte die Band auch genügend Material für ein volles Album, welches am 17. Dezember 2021 unter dem Namen Time Fracture und neun Tracks veröffentlicht wird.

Für Fans von Avenged Sevenfold, DevilDriver und Lamb Of God.

Time Fracture kann bei Bandcamp vorbestellt werden: https://lotrify.bandcamp.com/. Das Album wurde von Christoph Brandes in den Iguana Studios aufgenommen, gemischt und gemastert.

Dies ist die Tracklist und anbei seht ihr das Artwork von Sara Suter:

1. Left Behind

2. Bleed Alone

3. Close To Distant

4. Bring It On

5. Into Madness

6. Clashing Bones

7. Dreams Of Mine

8. Time

9. Fracture

Line-Up:

Sacha Wacker – Gesang

Silvan Laube – Bass, Hintergrundgesang

Fabian Umiker – Gitarre

Yannick Bislin – Gitarre, Hintergrundgesang

Sergey Belyavsky – Schlagzeug

Lotrify online:

https://www.lotrify.com/

https://www.facebook.com/Lotrify