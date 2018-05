Luca Princiotta Band: „Nothing But This Song“ official Video

Luca Princiotta, langjähriger Gitarrist in der Band von Doro veröffentlicht sein neues Album Rough Blue am 25.05.2018 via Metalville . Ab sofort ist die erste Single Nothing But This Song überall als Stream erhältlich. Das Video zum neuen Song findet Ihr hier.

Viel Spaß!

Mitglieder der Band: Luca Princiotta – Guitar

Matteo Bertini – Vocal

Gian-Andrea Costa – Bass

Rocco Lombardi – Drums

