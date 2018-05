Motorjesus: „Race To Resurrection“ – Album Download jetzt verfügbar

Das neue Album von Motorjesus wird am 15.06.2018 erscheinen und den Titel Race To Resurrection tragen. Das 5. Album der Band umfasst 13 Songs, erscheint erneut bei Drakkar Entertainment/Soulfood und ist ab jetzt vorbestellbar.

Vorab gibts hier jetzt den ersten Song King Collider für euch zum antesten.

Und hier gibt´s den Link zum vorbestellen des Albums oder zum Kauf der digitalen Single.



An einer Special Edition Box wird beim Label gerade noch gearbeitet. Da gibts leider momentan noch kein fertiges Produkt. Weitere Infos hierzu aber in Kürze.

Die Vinyl und das limitierte Digipack sind in den Vorbestellungs-Links erhältlich. Sowie natürlich alles auch Digital.

Zum erscheinen des Albums wird wird es natürlich auch ein Release-Konzert geben, das am 15.06. im Turock in Essen stattfindet. Infos zu Tickets und Line-Up folgen auch in Kürze.

Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Song!

