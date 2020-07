Maahes: Debütalbum „Reincarnation“ erscheint am 18.09.

Die Zeit der Reinkarnation ist gekommen! Nach langer Vorbereitung steht das Releasedatum des kommenden Debütalbums der ägyptophilen Black Metaller von Maahes fest. Das Album, passenderweise Reincarnation betitelt, wird am 18.09. über MDD das Licht der Welt erblicken!

Konzeptionell, sowie musikalisch zeigt das Quintett darauf, dass sie die Last der Extreme Metal-Geschichte durchaus zu schultern wissen. So wie der Protagonist ihres Konzeptalbums aus der Gefangenschaft der altägyptischen Unterwelt entflieht und am Ende erfolgreich aufersteht, kämpfen sich Maahes stilistisch durch ein Vierteljahrhundert extreme Musikgeschichte.

Reincarnation entstand bereits 2018 und wurde in verschiedenen Studios aufgenommen. Die Drumrecordings, sowie Mix und Mastering fanden unter der Leitung von Florian Dammasch im Nightside Audio in Solingen (u.a. Eïs, Ash Of Ashes) statt. Abgerundet wird das Debüt durch das Artwork des brasilianischen Künstlers Caio Caldas/Cadiesart (u.a. Dragonforce, Doro). Stay Tuned!

