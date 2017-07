Drei der vier Mitglieder der kalifornischen Thrasher von Machine Head haben während des Birthday-Bash Gigs zum 50. Geburtstag ihres Frontmanns Robb Flynn ein Cover des Linkin Park Songs In The End gespielt. Die Setlist des Konzerts im Oakland Metro Operahouse am 22. Juli war ein buntes Potpourri aller Genres und wurde zu Ehren des am 20. Juli verstorbenen Chester Bennington um den Song von Linkin Parks Debütalbum Hybrid Theory ergänzt.

