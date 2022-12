Mad Bizkit im Interview

Artist: Mad Bizkit

Herkunft: Ansbach, Mittelfranken

Genre: Nu Metal

Link: https://www.facebook.com/madbizkit/

Time For Metal / Anja:

Wie hat euch der Auftritt bei der Rockmania gefallen? Oder generell mal in Unterfranken?

Mad Bizkit / Alexander Eckardt:

Generell fanden wir, dass es ein wirklich sehr schöner Abend war mit super Betreuung und einer professionellen Organisation, die wir uns bei all unseren Auftritten wünschen würden und natürlich haben wir uns sehr gefreut, auch aus Mittelfranken herauszukommen, um das Feeling von Limp Bizkit mit euch zu teilen.

Time For Metal / Anja:

Gab es Unterschiede zum Publikum in Mittelfranken, wo ihr schon größere Bekanntheit habt?

Mad Bizkit / Alexander Eckardt:

Im Endeffekt nicht. Bei jedem unserer Auftritte ist das Publikum bunt gemischt und wir wissen nie, was uns für eine Stimmung erwartet oder wie die Leute auf diese doch spezielle Musik reagieren. Doch wir freuen uns jedes Mal, wenn wir sie mitreißen.

Time For Metal / Anja:

Wie kam es zur Formation Mad Bizkit? Bzw. wie kommt man darauf, Limp Bizkit zu covern? Sind die Jungs eure Vorbilder oder Nu – Metal allgemein?

Mad Bizkit / Alexander Eckardt:

Die Grundidee kam von unserem Gitarristen Daniel Lüttge, dessen jahrelanger Traum es war, seine Lieblingsband auf die deutschen Bühnen zu bringen und einen Einblick in das Leben eines Rockstars zu geben. Er kennt Limp Bizkit schon seit sehr vielen Jahren und hatte auch schon das große Vergnügen, mit ihnen mehrfach auf derselben Bühne stehen zu dürfen. Dieses Gefühl hat ihn gepackt und er hat sich dazu entschieden, dass er genauso verrückte Musiker braucht, um diesen Traum wahrzumachen.

Time For Metal / Anja:

Wie lang gibt es euch in der Zusammensetzung schon? Was zeichnet jeden von euch aus?

Mad Bizkit / Alexander Eckardt:

Gegründet haben wir uns, mit ein paar Anfangsschwierigkeiten, im Juni 2021. Während der Pandemie hatten wir natürlich genug Zeit, um uns intern einzuspielen und an unserem finalen Programm und Bühnenbild zu arbeiten, um, sobald Gigs wieder möglich waren, dann direkt loszulegen. Das haben wir dann am 14.05.2022 in Ansbach in der Grotte auch verwirklicht und nach Angaben der Zuschauer und des Veranstalters haben wir regelrecht abgerissen, sodass die meisten nicht glauben wollten, dass dies unser allererster Auftritt war. Was uns auszeichnet, würde ich sagen, dass wir alle diese Musik/Band lieben und leben und das auch bei allem zeigen, was wir machen und das mit der nötigen Professionalität und Spaß an der Sache.

Time For Metal / Anja:

Wie sind eure Zukunftspläne? Sind evtl. auch mal eigene Songs geplant?

Mad Bizkit / Alexander Eckardt:

Natürlich wie jede Band größer werden und auch Bühnen außerhalb von Deutschland bespielen zu dürfen, aber auch einfach Spaß haben und den Menschen den Nu-Metal nahebringen und die Musik der Originalband feiern. Es war angedacht zu probieren, eigene Songs zu schreiben, aber das ist noch Zukunftsmusik. Da möchte ich auch noch nicht zu viel verraten. 😉