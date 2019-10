Madball: Hotel Radio streamt kommende London-»Brooklyn Sound«-Show live

Die New Yorker Hardcore-Veteranen Madball befinden sich seit gestern auf Brooklyn Sound-Tour, in deren Rahmen sie diesen Monat vier mittlerweile restlos ausverkaufte UK-Shows im etwas kleineren Rahmen spielen. Doch keine Bange, solltet Ihr keine Tickets mehr bekommen haben, denn die Band hat sich mit Hotel Radio zusammengetan, um ihre Fans kommenden Sonntag an ihrer London-Show teilhaben zu lassen! Schaltet um 22.00 Uhr deutscher Zeit ein, um euch das Konzert in Form eines Livestreams via Facebook oder YouTube anzuschauen:

Facebook: https://www.facebook.com/hotelradiolive/posts/2122715361166356

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wbyCRUVRgdA

Brooklyn Sound

w/ Support

18.10. UK Leeds – Temple Of Boom *AUSVERKAUFT*

19.10. UK Coventry – The Phoenix *AUSVERKAUFT*

20.10. UK London – The Underworld Camden *AUSVERKAUFT*

Weitere Madball-Termine:

25.10. USA Poughkeepsie, NY – The Loft @ The Chance Theater (w/ DEATH BEFORE DISHONOR, WORN THIN, PRIME)

26.10. USA Philadelphia, PA – Haunted Hill (w/ CYPRESS HILL, MEYHEM LAUREN)

w/ Brick By Brick, No Option

07.11. USA Cambridge, MA – Middle East Downstairs

08.11. USA Syracuse, NY – The Lost Horizon (w/ STAND ALONE)

09.11. USA Washington, DC – Rock & Roll Hotel

10.11. USA Amityville, NY – Music Hall (w/ POOR CHOICE)

30.11. P Lisbon – Tattoo Convention

01.12. E Madrid – Copernico (w/ LION’S LAW)

02.12. E Vitoria – Jimmy Jazz (w/ MOSCOW DEATH BRIGADE)

03.12. E Barcelona – Razzmatazz (w/ MOSCOW DEATH BRIGADE)

w/ Kharma

10.12. USA Grand Rapids, MI – The Stache @ The Intersection (w/ BITTER TRUTH, LIFE LOSS)

11.12. USA Des Moines, IA – Vaudeville Mews (w/ BROTHERHOOD OF THE MUDKAT, MINDLESS VIOLENCE)

w/ The Old Form Casals

12.12. USA St. Paul, MN – Amsterdam Bar & Hall

13.12. USA Chicago, IL – Reggies (w/ FEAR CITY, ABSENT MIND)

14.12. USA Lakewood, OH – The Foundry Concert Club

15.12. USA Detroit, MI – Magic Stick

2020:

01. – 04.07. E Viveiro – Resurrection Fest *AUSVERKAUFT*

Madballs aktuelles Album For The Cause wurde im Juni 2018 via Nuclear Blast Records veröffentlicht. Dieses könnt Ihr hier in verschiedenen Formaten bestellen: http://www.nuclearblast.com/madball-ftc