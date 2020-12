Madmess: Vinyl-Re-Release der Debüt-EP am 09.04.21 auf Hassle Records

Hassle Records (Brutus, Petrol Girls, The Used etc.) werden am 09.04.21 die selbst betitelte Debüt-EP des portugiesischen, in London ansässigen, Psych-Rock-Stoner Trios Madmess veröffentlichen!

Das Label kommentiert: „We’re delighted to be re-issuing the debut EP by the rather excellent Madmess from Portugal. Their music is a perfect mix of trippy pysch and stoner. Right up our street! ”

Digital ist die 4 Song EP bereits erhältlich, Hassle wird das Vinyl nun in verschiedenen limitierten Farbkombinationen wieder neu auflegen.

Pre-order link: https://smarturl.it/MadmessEP

Den EP-Opener Ignition gibt es hier auf YouTube zu hören:

Madmess Tracklist:

1. Ignition

2. The Storm

3. Lunar Giant

4. Waves

Madmess sind:

Sam Paio – Guitar/ Vocals

Vasco Vasconcelos – Bass

Luis Moura – Drums/ Vocals

Quelle.: Starkult Promotion